Росіяни скаржаться на приховування втрат — перехоплення ГУР

Мешканець Білгородської області заявив, що влада РФ замовчує справжні втрати російської армії на війні проти України, натомість росіяни дізнаються про втрати з соціальних мереж.

Росіяни скаржаться на приховування втрат

Місцевий житель Білгородської області під час розмови розповів про нібито посилення підрозділів ЗС РФ та замовчування значних втрат у підрозділах ЗС РФ в районі Бахмута.

Він заявив, що наразі Росія повідомляє лише про втрати з боку України, водночас замовчуючи втрати російських військових.

За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата, – наголосили в ГУР. Поширити

Чому війна на виснаження проти України найгірший сценарій для Росії

За інформацією аналітика з Великої Британії з питань оборони та безпеки, професора Майкла Кларка у коментарі журналістам видання Sky News, розв’язана Кремлем війна проти України перейшла у стадію “на виснаження”, однак це не обіцяє нічого гарного, насамперед для Росії, а не для України.

Виснаження на війні означає, що ви боретеся протягом тривалого часу, поки одна сторона просто не розвалиться, а потім все відбувається дуже швидко. У цій конкретній війні більше ймовірно, що росіяни розваляться в якийсь момент протягом наступних 18 місяців, ніж Україна, якщо Україну продовжуватимуть підтримувати, - вважає аналітик. Поширити

На його думку, для перемоги в умовах війни на виснаження Україні необхідно розвивати індустріальну базу, повернути до Європи “промислову війну”, а на це може знадобитись кілька років.

Ми ніколи не думали, що побачимо таке після закінчення Другої світової війни. Але у війнах на виснаження виграє та сторона, яка найбільше здатна налагодити свою промисловість і застосувати її на фронті протягом відносно тривалого періоду, - зазначає аналітик. Поширити

За словами Кларка, українці і росіяни це розуміють і намагаються перевести власну економіку на "військові рейки", але саме Росія, на його думку, не зможе цього зробити в повній мірі.

Загалом, на його думку, Росія не зможе реалізувати великий успішний наступ до весни 2025 року, а українці таку можливість все ж матимуть.