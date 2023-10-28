Втрати армії РФ на Таврійському напрямку знову почали зростати — Тарнавський

Станом на вечір суботи, 28 жовтня, відомо, що втрати російських терористів на Таврійському напрямку знову почали зростати.

Тарнавський відзвітував про знищення ЗРК "Тор" і 11 БПЛА на Таврійському напрямку

Втрати ворога знову почали зростати. Загалом, ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 1014 артобстріли. Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку, - пише Тарнавський. Поширити

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Відомо, що загальні втрати РФ - 529 осіб. Один окупант здався в полон.

Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Мова йде про 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 1 артсистему, 11 БПЛА, одиницю спецтехніки, зенітний ракетний комплекс "ТОР" і склад боєприпасів.

Що відомо про втрати армії РФ на Таврійському напрямку

За інформацією командувача Оперативно-стратегічного угруповання Сил оборони Таврійського напрямку, бригадного генерала Олександра Тарнавського, протягом доби українські військові ліквідували близько 500 російських окупантів і до 50 одиниць ворожої техніки.

У той же час, як зазначив Тарнавський, ворог завдав по позиціях українських військових 1 ракетний та 24 авіаудари, провів 53 безуспішні спроби атак і 685 разів вдарив з артилерії по позиціях ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1244 вогневих завдання. Загальні втрати ворога склали 496 осіб. 2 окупанти здалися в полон, - наголосив Тарнавський. Поширити

За його словами, ЗСУ знищили до 50 одиниць військової техніки, зокрема, 11 танків, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 одиниць автомобільної та 2 - спеціальної техніки.

Близько 80% усієї ворожої техніки протягом доби було знищено на території Донецької області.

Також знищено 4 склади боєприпасів ворога. Ще 27 одиниць ОВТ окупантів пошкоджено.