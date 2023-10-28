Потери армии РФ на Таврическом направлении снова начали расти — Тарнавский

По состоянию на вечер субботы, 28 октября, известно, что потери российских террористов на Таврическом направлении снова начали расти.

Тарнавский отчитался об уничтожении ЗРК "Тор" и 11 БПЛА на Таврическом направлении

Потери врага снова начали расти. В общем, враг нанес 4 авиационных удара, провел 47 боевых столкновений и совершил 1014 артобстрелов. Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, пишет Тарнавский. Поделиться

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1256 огневых задач. Известно, что общие потери РФ – 529 человек. Один кафир сдался в плен.

Уничтожены 36 единиц военной техники противника. Речь идет о 7 танках, 9 боевых бронированных машинах, 1 артсистеме, 11 БПЛА, единице спецтехники, зенитном ракетном комплексе "ТОР" и складе боеприпасов.

Что известно о потерях армии РФ на Таврическом направлении

По информации командующего Оперативно-стратегической группировкой Сил обороны Таврического направления, бригадного генерала Александра Тарнавского, в течение суток украинские военные ликвидировали около 500 российских окупантов и до 50 единиц вражеской техники.

В то же время, как отметил Тарнавский, враг нанес по позициям украинских военных 1 ракетный и 24 авиаудара, провел 53 безуспешных попытки атак и 685 раз ударил из артиллерии по позициям ВСУ.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1244 огневых задач. Общие потери врага составили 496 человек. 2 кафира сдались в плен, - подчеркнул Тарнавский. Поделиться

По его словам, ВСУ уничтожили до 50 единиц военной техники, в том числе 11 танков, 29 ББМ, 1 БпЛА, 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники.

Около 80% всей вражеской техники в течение суток было уничтожено на территории Донецкой области.

Также уничтожены 4 склада боеприпасов врага. Еще 27 единиц ВОВ окупантов повреждено.