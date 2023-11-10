Россияне жалуются на скрытие информации о потерях — перехват ГУР

Житель Белгородской области заявил, что власти РФ умалчивают о настоящих потерях российской армии на войне против Украины, зато россияне узнают о потерях из социальных сетей.
Россияне жалуются на сокрытие потерь
Местный житель Белгородской области во время разговора рассказал о якобы усилении подразделений ВС РФ и замалчивании значительных потерь в подразделениях ВС РФ в районе Бахмута.
Он заявил, что в настоящее время Россия сообщает лишь о потерях со стороны Украины, замалчивая потери российских военных.
Почему война на истощение против Украины худший сценарий для России
По информации аналитика из Великобритании по вопросам обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка в комментарии журналистам издания Sky News, развязанная Кремлем война против Украины перешла в стадию "на истощение", однако это не обещает ничего хорошего, прежде всего для России, а не для Украины.
По его мнению, для победы в условиях войны на истощение Украине необходимо развивать индустриальную базу, вернуть в Европу "промышленную войну", а это может потребоваться несколько лет.
По словам Кларка, украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на военные рельсы, но именно Россия, по его мнению, не сможет этого сделать в полной мере.
В общем, по его мнению, Россия не сможет реализовать большое успешное наступление к весне 2025 года, а украинцы такую возможность все же получат.
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