Житель Белгородской области заявил, что власти РФ умалчивают о настоящих потерях российской армии на войне против Украины, зато россияне узнают о потерях из социальных сетей.

Россияне жалуются на сокрытие потерь

Местный житель Белгородской области во время разговора рассказал о якобы усилении подразделений ВС РФ и замалчивании значительных потерь в подразделениях ВС РФ в районе Бахмута.

Он заявил, что в настоящее время Россия сообщает лишь о потерях со стороны Украины, замалчивая потери российских военных.

За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие, – отметили в ГУР. Поделиться

Почему война на истощение против Украины худший сценарий для России

По информации аналитика из Великобритании по вопросам обороны и безопасности, профессора Майкла Кларка в комментарии журналистам издания Sky News, развязанная Кремлем война против Украины перешла в стадию "на истощение", однако это не обещает ничего хорошего, прежде всего для России, а не для Украины.

Истощение на войне означает, что вы боретесь в течение длительного времени, пока одна сторона просто не развалится, а затем все происходит очень быстро. В этой конкретной войне более вероятно, что россияне развалятся в какой-то момент в течение следующих 18 месяцев, чем Украина, если Украину будут поддерживать, - считает аналитик. Поделиться

По его мнению, для победы в условиях войны на истощение Украине необходимо развивать индустриальную базу, вернуть в Европу "промышленную войну", а это может потребоваться несколько лет.

Мы никогда не думали, что увидим это после окончания Второй мировой войны. Но в войнах на истощение выигрывает та сторона, наиболее способная наладить свою промышленность и применить ее на фронте в течение относительно длительного периода, - отмечает аналитик. Поделиться

По словам Кларка, украинцы и россияне это понимают и пытаются перевести собственную экономику на военные рельсы, но именно Россия, по его мнению, не сможет этого сделать в полной мере.

В общем, по его мнению, Россия не сможет реализовать большое успешное наступление к весне 2025 года, а украинцы такую возможность все же получат.