Росіяни скаржилися на атаку БпЛА під Москвою — відео

У ніч проти 10 квітня жителі російського Наро-Фомінська скаржилися на атаку дронів. Аеропорт “Внуково” був закритий.
Головні тези:
- У ніч на 10 квітня жителі Наро-Фомінська повідомили про атаку дронів.
- Аеропорт Внуково тимчасово призупинив прийом та відправлення рейсів.
Наро-Фомінськ атакували дрони
У підмосковному Наро-Фомінську жителі повідомили про ймовірне збиття БпЛА
Раніше Росавіація повідомляла про введення плану «Килим» у московському аеропорту Внуково. Аеропорт тимчасово призупинив прийом та відправлення рейсів. Обмеження також було введено для аеропорту Калуги.
Міноборони країни-агресорки повідомило, що нібито в період з 20.15 до 21.10 черговими засобами ППО знищено 6 літальних апаратів літакового типу над територією Калузької області і 2 — над Московським регіоном.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-