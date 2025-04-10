Росіяни скаржилися на атаку БпЛА під Москвою — відео

У ніч проти 10 квітня жителі російського Наро-Фомінська скаржилися на атаку дронів. Аеропорт “Внуково” був закритий.

Наро-Фомінськ атакували дрони

У підмосковному Наро-Фомінську жителі повідомили про ймовірне збиття БпЛА

Раніше Росавіація повідомляла про введення плану «Килим» у московському аеропорту Внуково. Аеропорт тимчасово призупинив прийом та відправлення рейсів. Обмеження також було введено для аеропорту Калуги.

Міноборони країни-агресорки повідомило, що нібито в період з 20.15 до 21.10 черговими засобами ППО знищено 6 літальних апаратів літакового типу над територією Калузької області і 2 — над Московським регіоном.