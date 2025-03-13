Атака дронів. У трьох областях РФ палають об'єкти інфраструктури — відео
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Атака дронів. У трьох областях РФ палають об'єкти інфраструктури — відео

бавовна
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Джерело:  online.ua

У Росії в ніч на 13 березня внаслідок атаки безпілотників на об'єктах у Воронезькій? Rfkepmrsq і Ростовській областях виникли пожежі.

Головні тези:

  • Дрони здійснили атаки на об'єкти інфраструктури в Воронезькій та Ростовській областях Росії.
  • Наслідки атаки безпілотників включають загоряння промислових об'єктів та технічних будівель.

Дрони атакували Росію: що відомо

Як каже губернатор Воронезької області Олександра Гусєва, загоряння сталося на об'єкті інфраструктури. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає, повідомив він.

Місцеві жителі повідомляють про те, що дрони атакували газову інфраструктуру.

У Ростовській області пожежа сталася на території промислового об'єкта, повідомив т. в. о. губернатора Юрій Слюсар.

Через падіння одного з них у хуторі Калінінський Шолоховського району сталося загоряння на території промоб'єкта.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що внаслідок падіння одного з БпЛА виникло займання технічної будівлі промислового підприємства у Дзержинському районі. Воно було ліквідовано.

Глава Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки БПЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петровському районі.

Уранці Росавіація повідомляла, що в аеропорту Саратова вдруге з вечора середи припинено польоти. Злети і посадки також скасовано в аеропортах Пензи і Волгограда.

Загалом, за даними міноборони країни-агресорки, над різними регіонами Росії було нібито збито 77 українських безпілотників.

У період з 20:00 мск 12 березня до 06:36 мск 13 березня засобами ППО перехоплено і знищено 77 українських БПЛА: 30 БПЛА — над територією Брянської області, 25 БПЛА — над територією Калузької області, 6 БПЛА над територією Курської області, 6 БПЛА — над територією Воронезької області, 5 БПЛА — над територією Ростовської області, 5 БПЛА — над територією Бєлгородської області.

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