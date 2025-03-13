Атака дронів. У трьох областях РФ палають об'єкти інфраструктури — відео

У Росії в ніч на 13 березня внаслідок атаки безпілотників на об'єктах у Воронезькій? Rfkepmrsq і Ростовській областях виникли пожежі.

Дрони атакували Росію: що відомо

Як каже губернатор Воронезької області Олександра Гусєва, загоряння сталося на об'єкті інфраструктури. Наразі пожежу ліквідовано, постраждалих немає, повідомив він.

Місцеві жителі повідомляють про те, що дрони атакували газову інфраструктуру.

У Ростовській області пожежа сталася на території промислового об'єкта, повідомив т. в. о. губернатора Юрій Слюсар.

Через падіння одного з них у хуторі Калінінський Шолоховського району сталося загоряння на території промоб'єкта. Поширити

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що внаслідок падіння одного з БпЛА виникло займання технічної будівлі промислового підприємства у Дзержинському районі. Воно було ліквідовано.

Глава Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що внаслідок атаки БПЛА є пошкодження нежитлових об'єктів у Петровському районі.

Уранці Росавіація повідомляла, що в аеропорту Саратова вдруге з вечора середи припинено польоти. Злети і посадки також скасовано в аеропортах Пензи і Волгограда.

Загалом, за даними міноборони країни-агресорки, над різними регіонами Росії було нібито збито 77 українських безпілотників.