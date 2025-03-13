Атака дронов. В трех областях РФ горят объекты инфраструктуры — видео

В России в ночь на 13 марта в результате атаки беспилотников на объектах в Воронежской? Rfkepmrsq и в Ростовской областях возникли пожары.

Дроны атаковали Россию: что известно

Как говорит губернатор Воронежской области Александра Гусева, возгорание произошло на объекте инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил он.

Местные жители сообщают о том, что дроны атаковали газовую инфраструктуру.

В Ростовской области пожар произошел на территории промышленного объекта. и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

Из-за падения одного из них в хуторе Калининского Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Поделиться

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Оно было ликвидировано.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждение нежилых объектов в Петровском районе.

Утром Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова во второй раз с вечера среды прекращены полеты. Взлеты и посадки также отменены в аэропортах Пензы и Волгограда.

В целом, по данным минобороны страны-агрессорки, над разными регионами России было якобы сбито 77 украинских беспилотников.