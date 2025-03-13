Атака дронов. В трех областях РФ горят объекты инфраструктуры — видео
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Атака дронов. В трех областях РФ горят объекты инфраструктуры — видео

бавовна
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Источник:  online.ua

В России в ночь на 13 марта в результате атаки беспилотников на объектах в Воронежской? Rfkepmrsq и в Ростовской областях возникли пожары.

Главные тезисы

  • В ночь на 13 марта дроны атаковали объекты инфраструктуры в Воронежской и Ростовской областях России, вызвав пожары и прочие повреждения.
  • Известно о последствиях атаки дронов на промышленные и технические здания в различных регионах РФ, включая Воронежскую, Ростовскую, Калужскую и другие области.

Дроны атаковали Россию: что известно

Как говорит губернатор Воронежской области Александра Гусева, возгорание произошло на объекте инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил он.

Местные жители сообщают о том, что дроны атаковали газовую инфраструктуру.

В Ростовской области пожар произошел на территории промышленного объекта. и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

Из-за падения одного из них в хуторе Калининского Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Оно было ликвидировано.

Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждение нежилых объектов в Петровском районе.

Утром Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова во второй раз с вечера среды прекращены полеты. Взлеты и посадки также отменены в аэропортах Пензы и Волгограда.

В целом, по данным минобороны страны-агрессорки, над разными регионами России было якобы сбито 77 украинских беспилотников.

В период с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских БПЛА: 30 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Калужской области, 6 БПЛА над территорией Курской области, 6 торией Ростовской области, 5 БПЛА — над территорией Белгородской области.

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