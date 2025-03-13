Атака дронов. В трех областях РФ горят объекты инфраструктуры — видео

В России в ночь на 13 марта в результате атаки беспилотников на объектах в Воронежской? Rfkepmrsq и в Ростовской областях возникли пожары.
Главные тезисы
- В ночь на 13 марта дроны атаковали объекты инфраструктуры в Воронежской и Ростовской областях России, вызвав пожары и прочие повреждения.
- Известно о последствиях атаки дронов на промышленные и технические здания в различных регионах РФ, включая Воронежскую, Ростовскую, Калужскую и другие области.
Дроны атаковали Россию: что известно
Как говорит губернатор Воронежской области Александра Гусева, возгорание произошло на объекте инфраструктуры. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, сообщил он.
Местные жители сообщают о том, что дроны атаковали газовую инфраструктуру.
В Ростовской области пожар произошел на территории промышленного объекта. и. о. губернатора Юрий Слюсарь.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в результате падения одного из БПЛА возникло возгорание технического здания промышленного предприятия в Дзержинском районе. Оно было ликвидировано.
Глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА повреждение нежилых объектов в Петровском районе.
Утром Росавиация сообщала, что в аэропорту Саратова во второй раз с вечера среды прекращены полеты. Взлеты и посадки также отменены в аэропортах Пензы и Волгограда.
В целом, по данным минобороны страны-агрессорки, над разными регионами России было якобы сбито 77 украинских беспилотников.
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