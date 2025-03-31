Атака дронів. Росіяни скаржаться на вибухи у Калузькій області
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Атака дронів. Росіяни скаржаться на вибухи у Калузькій області

бавовна
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Джерело:  online.ua

У ніч проти 31 березня жителі Калузької області РФ чули гучні вибухи через атаку дронів.

Головні тези:

  • Жителі Калузької області РФ почули гучні вибухи через атаку дронів.
  • Аеродром у Шайківці, можливо, став об'єктом атаки дронів ЗСУ.
  • Попередньо встановлено, що система протиповітряної оборони працювала в селищі Шайківка.

Аеродром у Шайківці міг бути атакований дронами

ЗСУ атакували Калузьку область, вважають місцеві жителі, які чули гучні вибухи у небі над Шайківкою вночі.

Попередньо спрацювала система ППО

У селищі Шайківка знаходиться аеродром. Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Міністерство оборони країни-агресорки заявило про 24 БпЛА, нібито знищені сьогодні вночі в Калузької області, жертв та руйнувань немає. На місці працює оперативна група.

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