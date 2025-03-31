Атака дронов. Россияне жалуются на взрывы в Калужской области

В ночь на 31 марта жители Калужской области РФ слышали громкие взрывы из-за атаки дронов.

Аэродром в Шайковке мог быть атакован дронами

ВСУ атаковали Калужскую область, считают местные жители, слышавшие громкие взрывы в небе над Шайковкой ночью.

Предварительно сработала система ПВО

В поселке Шайковка находится аэродром. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Министерство обороны страны-агрессорки заявило о 24 БПЛА, якобы уничтоженных сегодня ночью в Калужской области, жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.