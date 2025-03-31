Атака дронов. Россияне жалуются на взрывы в Калужской области
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Проиcшествия
Дата публикации

Атака дронов. Россияне жалуются на взрывы в Калужской области

бавовна
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Источник:  online.ua

В ночь на 31 марта жители Калужской области РФ слышали громкие взрывы из-за атаки дронов.

Главные тезисы

  • Жители Калужской области столкнулись с атакой дронов, слыша громкие взрывы ночью.
  • Предварительно атаку аэродрома в Шайковке могли провести дроны ВСУ.
  • Министерство обороны РФ отрицает пострадавших и разрушения после будто бы уничтожения 24 БпЛА.

Аэродром в Шайковке мог быть атакован дронами

ВСУ атаковали Калужскую область, считают местные жители, слышавшие громкие взрывы в небе над Шайковкой ночью.

Предварительно сработала система ПВО

В поселке Шайковка находится аэродром. Пока информации о пострадавших и разрушениях нет.

Министерство обороны страны-агрессорки заявило о 24 БПЛА, якобы уничтоженных сегодня ночью в Калужской области, жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа.

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