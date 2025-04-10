Россияне жаловались на атаку БпЛА под Москвой — видео

В ночь на 10 апреля жители русского Наро-Фоминска жаловались на атаку дронов. Аэропорт "Внуково" был закрыт.

Наро-Фоминск атаковали дроны

В подмосковном Наро-Фоминске жители сообщили о вероятной сбитости БпЛА

Ранее Росавиация сообщала о введении плана "Ковер" в московском аэропорту Внуково. Аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов. Ограничения также были введены для аэропорта Калуги.

Минобороны страны-агрессорки сообщило, что якобы в период с 20.15 до 21.10 дежурными средствами ПВО уничтожено 6 летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области и 2 над Московским регионом.