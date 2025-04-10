Россияне жаловались на атаку БпЛА под Москвой — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жаловались на атаку БпЛА под Москвой — видео

дрон
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Источник:  online.ua

В ночь на 10 апреля жители русского Наро-Фоминска жаловались на атаку дронов. Аэропорт "Внуково" был закрыт.

Главные тезисы

  • Жители Наро-Фоминска сообщили о вероятной атаке дронов, что вызвало временное закрытие аэропорта Внуково.
  • Подмосковный Наро-Фоминск столкнулся с проблемой безопасности из-за риска сбития БпЛА.

Наро-Фоминск атаковали дроны

В подмосковном Наро-Фоминске жители сообщили о вероятной сбитости БпЛА

Ранее Росавиация сообщала о введении плана "Ковер" в московском аэропорту Внуково. Аэропорт временно приостановил прием и отправку рейсов. Ограничения также были введены для аэропорта Калуги.

Минобороны страны-агрессорки сообщило, что якобы в период с 20.15 до 21.10 дежурными средствами ПВО уничтожено 6 летательных аппаратов самолетного типа над территорией Калужской области и 2 над Московским регионом.

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