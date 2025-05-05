Росіяни скаржилися на атаку дронів під Москвою — що відомо

Під Москвою вночі 5 травня сталася атака дронів. Міська влада відзвітувала нібито про збиті безпілотники та падіння уламків.
Головні тези:
- Вночі під Москвою сталася атака дронів.
- Аеропорти Внуково та Домодєдово були закриті.
- Перед подією росіяни спостерігали вибухи у Воронежі та Подольську.
Нічна бавовна під Москвою: що відомо
Росіяни скаржилися на звуки вибухів у підмосковному Подольську.
Наразі відомо, що план "Килим" запроваджували у щонайменше двох московських аеропортах — Внуково та Домодєдово, відтак — там не впускали та не випускали літаки через загрозу атаки БпЛА.
Трохи раніше перед цією подією жителі Воронежа та Подольська повідомляли про вибухи над своїми містами та роботу ППО.
А близько 3 ранку мер Москви Сєргєй Собянін відзвітував у соціальних мережах про "відбиту атаку 4 безпілотників".
У цьому ж повідомлення він згадав про падіння уламків та про те, що "відповідні служби" працюють на місцях інцидентів.
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