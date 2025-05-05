Росіяни скаржилися на атаку дронів під Москвою — що відомо

Під Москвою вночі 5 травня сталася атака дронів. Міська влада відзвітувала нібито про збиті безпілотники та падіння уламків.

Нічна бавовна під Москвою: що відомо

Росіяни скаржилися на звуки вибухів у підмосковному Подольську.

Наразі відомо, що план "Килим" запроваджували у щонайменше двох московських аеропортах — Внуково та Домодєдово, відтак — там не впускали та не випускали літаки через загрозу атаки БпЛА.

Трохи раніше перед цією подією жителі Воронежа та Подольська повідомляли про вибухи над своїми містами та роботу ППО.

А близько 3 ранку мер Москви Сєргєй Собянін відзвітував у соціальних мережах про "відбиту атаку 4 безпілотників".

У цьому ж повідомлення він згадав про падіння уламків та про те, що "відповідні служби" працюють на місцях інцидентів.