Россияне жаловались на атаку дронов под Москвой — что известно

Под Москвой ночью 5 мая произошла атака дронов. Городские власти отчитались якобы о сбитых беспилотниках и падении обломков.

Ночная бавовна под Москвой: что известно

Россияне жаловались на звуки взрывов в подмосковном Подольске.

Пока известно, что план "Ковер" вводили в по меньшей мере двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово, поэтому — там не впускали и не выпускали самолеты из-за угрозы атаки БпЛА.

Несколько ранее перед этим событием жители Воронежа и Подольска сообщали о взрывах над своими городами и работе ПВО.

А около 3 утра мэр Москвы Сергей Собянин отчитался в социальных сетях об "отбитой атаке 4 беспилотников".

В этом же сообщении он упомянул о падении обломков и о том, что "соответствующие службы" работают на местах инцидентов.