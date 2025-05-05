Россияне жаловались на атаку дронов под Москвой — что известно

Под Москвой ночью 5 мая произошла атака дронов. Городские власти отчитались якобы о сбитых беспилотниках и падении обломков.
Главные тезисы
- Ночью 5 мая под Москвой произошла атака дронов, в результате чего аэропорты Внуково и Домодедово были закрыты.
- Свидетели также сообщали о взрывах в Воронеже и Подольске перед событием под Москвой.
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии 4 беспилотников.
Ночная бавовна под Москвой: что известно
Россияне жаловались на звуки взрывов в подмосковном Подольске.
Пока известно, что план "Ковер" вводили в по меньшей мере двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово, поэтому — там не впускали и не выпускали самолеты из-за угрозы атаки БпЛА.
Несколько ранее перед этим событием жители Воронежа и Подольска сообщали о взрывах над своими городами и работе ПВО.
А около 3 утра мэр Москвы Сергей Собянин отчитался в социальных сетях об "отбитой атаке 4 беспилотников".
В этом же сообщении он упомянул о падении обломков и о том, что "соответствующие службы" работают на местах инцидентов.
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