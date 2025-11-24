Росіяни скаржилися на гучну "бавовну" у Кстово — відео

Вночі на території РФ у кількох регіонах лунали гучні вибухи на тлі атаки дронів. Так, жителі Кстово у Нижньогородській області поскаржилися на
Головні тези:
- Жителі Кстово у Росії скаржаться на гучні вибухи, що відбулися вночі на тлі атак дронів у кількох регіонах країни.
- У зоні подій знаходяться стратегічно важливі об'єкти, серед яких НПЗ та нафтохімічний завод, які раніше ставали мішенями атак з боку ЗСУ.
У Кстово лунали вибухи
Жителі Кстово (Нижній Новгород) повідомляли вночі про вибухи
Нижегородський аеропорт закривали з метою безпеки, зараз він відкритий, додали у Росавіації.
У промисловій зоні Кстово знаходяться в тому числі НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» та нафтохімічний завод «СІБУР-Кстово», які раніше були цілями атак ЗСУ.
