Росіяни скаржилися на гучну "бавовну" у Кстово — відео

Вночі на території РФ у кількох регіонах лунали гучні вибухи на тлі атаки дронів. Так, жителі Кстово у Нижньогородській області поскаржилися на

Нижегородський аеропорт закривали з метою безпеки, зараз він відкритий, додали у Росавіації.

У промисловій зоні Кстово знаходяться в тому числі НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» та нафтохімічний завод «СІБУР-Кстово», які раніше були цілями атак ЗСУ.