Россияне жаловались на громкую "бавовну" в Кстово — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жаловались на громкую "бавовну" в Кстово — видео

бавовна
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью на территории РФ в нескольких регионах раздавались громкие взрывы на фоне атаки дронов. Да, жители Кстово в Нижегородской области пожаловались на

Главные тезисы

  • Жители Кстово, Нижегородской области, столкнулись с громкими взрывами в результате атаки дронов.
  • Среди целей экстремистов оказались нефтеперерабатывающие заводы и стратегически важные объекты в регионе.
  • Проведены меры безопасности, в том числе временное закрытие аэропорта Нижний Новгород.

В Кстово раздавались взрывы

Жители Кстово (Нижний Новгород) сообщали ночью о взрывах

Нижегородский аэропорт закрывали в целях безопасности, сейчас он открыт, добавили в Росавиации.

В промышленной зоне Кстово находятся в том числе НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», ранее являвшиеся целями атак ВСУ.

