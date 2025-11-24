Россияне жаловались на громкую "бавовну" в Кстово — видео

Ночью на территории РФ в нескольких регионах раздавались громкие взрывы на фоне атаки дронов. Да, жители Кстово в Нижегородской области пожаловались на
Главные тезисы
- Жители Кстово, Нижегородской области, столкнулись с громкими взрывами в результате атаки дронов.
- Среди целей экстремистов оказались нефтеперерабатывающие заводы и стратегически важные объекты в регионе.
- Проведены меры безопасности, в том числе временное закрытие аэропорта Нижний Новгород.
В Кстово раздавались взрывы
Жители Кстово (Нижний Новгород) сообщали ночью о взрывах
Нижегородский аэропорт закрывали в целях безопасности, сейчас он открыт, добавили в Росавиации.
В промышленной зоне Кстово находятся в том числе НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и нефтехимический завод «СИБУР-Кстово», ранее являвшиеся целями атак ВСУ.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-