Росіяни скаржилися на вибухи у Москві та області на тлі атаки дронів

Два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково. Обмеження вводили і в аеропорту Домодєдово. Очевидці писали про вибухи в Москві.
Головні тези:
- Росіяни скаржаться на вибухи та атаку дронів у Москві та області.
- Два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково через обмеження.
- Підмосковна Коломна стала місцем, де тричі пролунали вибухи.
Росіяни скаржилися на атаку дронів по Москві
Вибухи пролунали у Москві та Московській області. Російські ЗМІ з посиланням на очевидців писали про три вибухи у підмосковній Коломні.
Також повідомлялось, що два літаки не могли приземлитися у московському аеропорту Внуково: в районі міста Володимир кружляли лайнери з Фергани (Узбекистан) та Дубая (ОАЕ).
Пізніше мер Москви Сергій Собянін писав, що загалом над московським регіоном ППО збили шість безпілотників.
Також близько 03:40 з'явились повідомлення про відновлення роботи аеропортів Домодєдово і Внуково.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-