Россияне жаловались на взрывы в Москве и области на фоне атаки дронов

Два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Ограничения вводили и в аэропорту Домодедово. Очевидцы писали о взрывах в Москве.

Россияне жаловались на атаку дронов по Москве

Взрывы раздались в Москве и Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.

Также сообщалось, что два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково: в районе города Владимир кружили лайнеры из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ).

В Внуково задерживались пять рейсов на прилет и вылет и один был отменен. Ограничения вводили в Домодедово, а также в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле. Поделиться

Позже мэр Москвы Сергей Собянин писал, что всего над московским регионом ПВО сбили шесть беспилотников.