Россияне жаловались на взрывы в Москве и области на фоне атаки дронов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне жаловались на взрывы в Москве и области на фоне атаки дронов

Внуково
Читати українською
Источник:  online.ua

Два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Ограничения вводили и в аэропорту Домодедово. Очевидцы писали о взрывах в Москве.

Главные тезисы

  • Россияне высказали свою обеспокоенность из-за взрывов и атаки дронов в Москве и области.
  • Подмосковная Коломна стала эпицентром трижды прозвучавших взрывов, вызвав беспокойство жителей.
  • Аэропорты Внуково и Домодедово столкнулись с ограничениями, из-за чего несколько самолетов испытали трудности с посадкой.

Россияне жаловались на атаку дронов по Москве

Взрывы раздались в Москве и Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.

Также сообщалось, что два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково: в районе города Владимир кружили лайнеры из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ).

В Внуково задерживались пять рейсов на прилет и вылет и один был отменен. Ограничения вводили в Домодедово, а также в Волгограде, Калуге, Саратове и Ярославле.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин писал, что всего над московским регионом ПВО сбили шесть беспилотников.

Также около 03:40 появились сообщения о возобновлении работы аэропортов Домодедово и Внуково.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В комплексе "Москва-Сити" произошел пожар в результате взрыва автомобиля — видео
пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России взорвался важный нефтепровод "Рязань-Москва" — источники
На магистральном российском нефтепроводе прогремел взрыв
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россияне жаловались на массированную атаку дронов по Москве и области — видео
Москва

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?