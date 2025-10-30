Россияне жаловались на взрывы в Москве и области на фоне атаки дронов

Два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково. Ограничения вводили и в аэропорту Домодедово. Очевидцы писали о взрывах в Москве.
Главные тезисы
- Россияне высказали свою обеспокоенность из-за взрывов и атаки дронов в Москве и области.
- Подмосковная Коломна стала эпицентром трижды прозвучавших взрывов, вызвав беспокойство жителей.
- Аэропорты Внуково и Домодедово столкнулись с ограничениями, из-за чего несколько самолетов испытали трудности с посадкой.
Россияне жаловались на атаку дронов по Москве
Взрывы раздались в Москве и Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.
Также сообщалось, что два самолета не могли приземлиться в московском аэропорту Внуково: в районе города Владимир кружили лайнеры из Ферганы (Узбекистан) и Дубая (ОАЭ).
Позже мэр Москвы Сергей Собянин писал, что всего над московским регионом ПВО сбили шесть беспилотников.
Также около 03:40 появились сообщения о возобновлении работы аэропортов Домодедово и Внуково.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-