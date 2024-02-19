110 окрема механізована бригада підтвердила, що декількох важкопоранених військових не вдалося евакуювати з опорного пункту «Зеніт» в Авдіївці. Росія погодилася евакуювати їх, проте окупанти їх розстріляли.
РФ розстріляла полонених з “Зеніту”
У бригаді зазначають, що вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.
Там пояснили, що росіяни розвивали швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.
Через повне оточення опорного пункту “Зеніт” бригада зв’язалася з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною щодо обміну полонених для надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим.
Це відбувалося відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.
Про подальшу ситуацію бригада дізналася з російських ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт” родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими.
За даними бригади, росіяни також розстріляли Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу.
Розстріл українських полонених
Увечері 17 лютого росіяни поширили у мережі відео з тілами українських військових. Деяких з них впізнали рідні — бійців не не змогли евакуювати з позиції «Зеніт» в Авдіївці.
Зранку 18 лютого російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених поблизу села Веселе Бахмутського району.
Донецька прокуратура розпочала розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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