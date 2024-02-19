Росіяни в Авдіївці погодились евакуювати військових ЗСУ, а потім розстріляли їх —110-та ОМБр
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни в Авдіївці погодились евакуювати військових ЗСУ, а потім розстріляли їх —110-та ОМБр

ЗСУ
Джерело:  online.ua

110 окрема механізована бригада підтвердила, що декількох важкопоранених військових не вдалося евакуювати з опорного пункту «Зеніт» в Авдіївці. Росія погодилася евакуювати їх, проте окупанти їх розстріляли.

РФ розстріляла полонених з “Зеніту”

У бригаді зазначають, що вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.

Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

Там пояснили, що росіяни розвивали швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб.

Через повне оточення опорного пункту “Зеніт” бригада зв’язалася з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною щодо обміну полонених для надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим.

Це відбувалося відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя.

Про подальшу ситуацію бригада дізналася з російських ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції “Зеніт” родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими.

За даними бригади, росіяни також розстріляли Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу.

Помстимося за кожного нашого закатованого воїна! Нестерпно боляче за побратимів. Щирі співчуття родинам полеглих воїнів. Честь і Вічна Слава полеглим героям.

Розстріл українських полонених

Увечері 17 лютого росіяни поширили у мережі відео з тілами українських військових. Деяких з них впізнали рідні — бійців не не змогли евакуювати з позиції «Зеніт» в Авдіївці.

Зранку 18 лютого російські окупанти розстріляли двох українських військовополонених поблизу села Веселе Бахмутського району.

Донецька прокуратура розпочала розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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