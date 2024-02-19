110 отдельная механизированная бригада подтвердила, что несколько тяжелораненых военных не удалось эвакуировать из опорного пункта «Зенит» в Авдеевке. Россия согласилась эвакуировать их, однако оккупанты их расстреляли.

РФ расстреляла пленных из "Зенита"

В бригаде отмечают, что выход из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей.

Нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать. Поделиться

Там объяснили, что россияне развивали быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов повторных попыток.

Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" бригада связалась с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной по обмену пленных для оказания помощи украинским тяжелораненым безоружным военным.

Это происходило в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных.

Враг сообщил координаторам этого процесса, что согласен провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем — обменять. Наши военнослужащие получили приказ сохранить свою жизнь. Поделиться

О дальнейшей ситуации бригада узнала из российских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции Зенит родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими.

По данным бригады, россияне также расстреляли Александра Зинчука и Николая Савосика . О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданого подразделения.

Отомстим за каждого нашего замученного воина! Невыносимо больно за собратьев. Искренние соболезнования семьям павших воинов. Честь и Вечная Слава павшим героям. Поделиться

Расстрел украинских пленных

Вечером 17 февраля россияне распространили в сети видео с телами украинских военных. Некоторые из них узнали родные — бойцов не смогли эвакуировать с позиции «Зенит» в Авдеевке.

Утром 18 февраля российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных вблизи села Веселое Бахмутского района.

Донецкая прокуратура начала расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.