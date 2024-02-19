110 отдельная механизированная бригада подтвердила, что несколько тяжелораненых военных не удалось эвакуировать из опорного пункта «Зенит» в Авдеевке. Россия согласилась эвакуировать их, однако оккупанты их расстреляли.
РФ расстреляла пленных из "Зенита"
В бригаде отмечают, что выход из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей.
Там объяснили, что россияне развивали быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов повторных попыток.
Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" бригада связалась с координационным центром и организациями, которые ведут переговоры с российской стороной по обмену пленных для оказания помощи украинским тяжелораненым безоружным военным.
Это происходило в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных.
О дальнейшей ситуации бригада узнала из российских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции Зенит родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника — погибшими.
По данным бригады, россияне также расстреляли Александра Зинчука и Николая Савосика . О шестом бойце информация пока не подтверждена, скорее всего он был из приданого подразделения.
Расстрел украинских пленных
Вечером 17 февраля россияне распространили в сети видео с телами украинских военных. Некоторые из них узнали родные — бойцов не смогли эвакуировать с позиции «Зенит» в Авдеевке.
Утром 18 февраля российские оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных вблизи села Веселое Бахмутского района.
Донецкая прокуратура начала расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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