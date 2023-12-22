Росіяни заявили про атаку дронів на нафтосховище у Брянській області

Росіяни заявили про нібито нову атаку дронів на резервуари з паливом у Брянській області. Окупанти кажуть, що "атаку" відбили.

Дрони атакували нафтосховище у Брянській області

За словами росіян, два безпілотники нібито помітили біля нафтосховища у Суразькому районі рано зранку 22 грудня.

Традиційно окупанти стверджують, що обидва безпілотники були збиті. Уламки першого нібито розкидало за 300 мерів від логістичного центру, а другий дрон знайшли за 500 метрів. При цьому росіяни запевняють, що дрон мав аж 22 кг бойової частини.

Традиційно російські ЗМІ звинуватили Україну. Пропагандисти стверджують, що ніхто не постраждав.

Що відомо про атаку дронів на РФ

Російське міноборони заявило, що у ніч на 17 грудня знищило 33 нібито українські безпілотники, які атакували Липецьку, Ростовську й Волгоградську області Росії.

Також там повідомили про спробу атаки БпЛА літакового типу по об'єктах на території РФ. Черговими засобами ППО нібито було знищено 2 українських безпілотних літальних апарати над територією Волгоградської області.

У момент атаки безпілотників на аеродромі Морозовськ у Ростовській області знаходилось до 20 літаків СУ-34.

За даними джерел “Укрінформу”, аеродром Морозовськ був важливою ціллю, тому що там дислокується 559-й бомбардувальний авіаційний полк повітряно-космічних сил РФ.

За словами джерела, у момент атаки на летовищі перебувало до 20 літаків СУ-34. Також на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.