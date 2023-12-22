Россияне заявили об атаке дронов на нефтехранилище в Брянской области

Россияне заявили о якобы новой атаке дронов на резервуары с топливом в Брянской области. оккупанты говорят, что "атаку" отбили.

Дроны атаковали нефтехранилище в Брянской области

По словам россиян, два беспилотника якобы заметили у нефтехранилища в Суражском районе рано утром 22 декабря.

Традиционно оккупанты утверждают, что оба беспилотника были сбиты. Обломки первого якобы разбросало в 300 мерах от логистического центра, а второй дрон нашли в 500 метрах. При этом россияне уверяют, что дрон имел аж 22 кг боевой части.

Традиционно российские СМИ обвинили Украину. Пропагандисты утверждают, что никто не пострадал.

Что известно об атаке дронов на РФ

Российские минобороны заявили, что в ночь на 17 декабря уничтожили 33 якобы украинских беспилотника, которые атаковали Липецкую, Ростовскую и Волгоградскую области России.

Также там сообщили о попытке атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Очередными средствами ПВО якобы были уничтожены 2 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области.

В момент атаки беспилотников на аэродроме Морозовск в Ростовской области находилось до 20 самолетов СУ-34.

По данным источников "Укринформа", аэродром Морозовск был важной целью, потому что там дислоцируется 559-й бомбардировочный авиационный полк воздушно-космических сил РФ.

По словам источника, в момент атаки на аэродроме находилось до 20 самолетов СУ-34. Также на территории аэродрома размещались 3 радиолокационных станции и другая техника.