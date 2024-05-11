Росіяни заявили про масштабний обстріл Бєлгорода — відео
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Росіяни заявили про масштабний обстріл Бєлгорода — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

Російські пропагандисти пишуть про вечірній обстріл Бєлгорода 11 травня і як мінімум одного загиблого внаслідок цього.

Бєлгород у вогні: обстріли та пожежі

Стало відомо, що Бєлгород зазнав потужного обстрілу. Одна людина загинула, 14 постраждали.

Згоріли кілька автомобілів. Один із снарядів потрапив у під'їзд.

За заявами Міноборони Росії, по місту було випущено дванадцять реактивних снарядів з RM-70 «Вампір». Нібито черговими засобами ППО ці снаряди знищено над Бєлгородською областю.

Що відомо про обстріл Бєлгорода

Території Бєлгородської та Курської областей РФ нібито обстріляли у ніч проти 11 травня безпілотниками, ракетами та реактивними снарядами.

Російська ППО буцімто збила кілька цілей на підльоті до Бєлгорода. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали 8 мирних жителів, зазнали пошкоджень понад 50 приватних домоволодінь.

Також російські системи ППО нібито збили 17 снарядів РСЗВ Vampire, 5 керованих авіаційних бомб та БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.

За словами губернатора, у Бєлгородському районі пошкоджено лінії газопостачання.

Крім того, повідомив Гладков, було атаковано сільгосппідприємство у селищі Пролетарське. На території, за його словами, пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.

Також росЗМІ повідомили про атаку БПЛА на Курську область.

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