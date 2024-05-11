Росіяни заявили про масштабний обстріл Бєлгорода — відео

Російські пропагандисти пишуть про вечірній обстріл Бєлгорода 11 травня і як мінімум одного загиблого внаслідок цього.
Бєлгород у вогні: обстріли та пожежі
Стало відомо, що Бєлгород зазнав потужного обстрілу. Одна людина загинула, 14 постраждали.
За заявами Міноборони Росії, по місту було випущено дванадцять реактивних снарядів з RM-70 «Вампір». Нібито черговими засобами ППО ці снаряди знищено над Бєлгородською областю.
Що відомо про обстріл Бєлгорода
Території Бєлгородської та Курської областей РФ нібито обстріляли у ніч проти 11 травня безпілотниками, ракетами та реактивними снарядами.
Російська ППО буцімто збила кілька цілей на підльоті до Бєлгорода. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що постраждали 8 мирних жителів, зазнали пошкоджень понад 50 приватних домоволодінь.
Також російські системи ППО нібито збили 17 снарядів РСЗВ Vampire, 5 керованих авіаційних бомб та БПЛА, повідомили у Міноборони РФ.
За словами губернатора, у Бєлгородському районі пошкоджено лінії газопостачання.
Крім того, повідомив Гладков, було атаковано сільгосппідприємство у селищі Пролетарське. На території, за його словами, пошкоджено три будівлі та дві одиниці техніки.
Також росЗМІ повідомили про атаку БПЛА на Курську область.
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