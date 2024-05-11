Россияне заявили о масштабном обстреле Белгорода — видео

Российские пропагандисты пишут о вечернем обстреле Белгорода 11 мая и как минимум одном погибшем в результате этого.

Белгород в огне: обстрелы и пожары

Стало известно, что Белгород подвергся мощному обстрелу. Один человек погиб, 14 пострадали.

Сгорели несколько автомобилей. Один из снарядов попал в подъезд. Поделиться

По заявлениям Минобороны России, по городу было выпущено двенадцать реактивных снарядов из RM-70 «Вампир». Якобы дежурными средствами ПВО эти снаряды уничтожены над Белгородской областью.

Что известно об обстреле Белгорода

Территории Белгородской и Курской областей РФ якобы обстреляли в ночь на 11 мая беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.

Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете в Белгород. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.

Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.

Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарское. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.