Россияне заявили о масштабном обстреле Белгорода — видео

Российские пропагандисты пишут о вечернем обстреле Белгорода 11 мая и как минимум одном погибшем в результате этого.
Белгород в огне: обстрелы и пожары
Стало известно, что Белгород подвергся мощному обстрелу. Один человек погиб, 14 пострадали.
По заявлениям Минобороны России, по городу было выпущено двенадцать реактивных снарядов из RM-70 «Вампир». Якобы дежурными средствами ПВО эти снаряды уничтожены над Белгородской областью.
Что известно об обстреле Белгорода
Территории Белгородской и Курской областей РФ якобы обстреляли в ночь на 11 мая беспилотниками, ракетами и реактивными снарядами.
Российская ПВО якобы сбила несколько целей на подлете в Белгород. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 8 мирных жителей, получили повреждения более 50 частных домовладений.
Также российские системы ПВО якобы сбили 17 снарядов РСЗО Vampire, 5 управляемых авиационных бомб и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
По словам губернатора, в Белгородском районе повреждены линии газоснабжения.
Кроме того, сообщил Гладков, было атаковано сельхозпредприятие в поселке Пролетарское. На территории, по его словам, повреждены три здания и две единицы техники.
Также РосСМИ сообщили об атаке БПЛА на Курскую область.
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