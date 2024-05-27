Росіяни заявили про збиття "літального апарату" під Москвою — відео
Категорія
Події
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Росіяни заявили про збиття "літального апарату" під Москвою — відео

Балашиха
Джерело:  online.ua

Через збитий 27 травня безпілотник московським аеропортам довелося змінити курси зльотів та посадки літаків.

Уламки дрона впали на приватний будинок

27 травня у Підмосковʼї пролунали вибухи. За попередніми даними, там було збито безпілотник.

У мережі вже публікують відео з Підмосковʼя:

Тим часом російські ЗМІ уточнюють, що дрон був збитий над Балашихою. Зараз на місці працюють співробітники оперативних служб.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов прозвітував про збитий БпЛА над Балашихою. Уламки дрона впали на приватний дім, люди встигли евакуюватися.

Люди, які перебували в будинку, встигли евакуюватися, ніхто не постраждав... Жителі Балашихи могли чути хлопки — прошу зберігати спокій, усі служби працюють на місці — заявив Воробьов.

Водночас Міноборони РФ у телеграм-каналі зазначило, що біля 21:00 за місцевим часом у понеділок ППО знищило малорозмірну повітряну кулю над Московською областю.

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника у Балашисі постраждала одна людина — чоловік отримав травму обличчя.

У тимчасово окупованому Луганську стався масштабний “прильот”

Сьогодні ввечері “салютували” в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

Що саме пошкоджено або зруйновано — окупанти, як і зазвичай, не покажуть. Це означатиме, що втрати авіаційної техніки можуть бути суттєвими

Артем Лисогор

Артем Лисогор

Голова Луганської ОВА

За інформацією голови Луганської ОВА Артема Лисогора, трохи більше року тому окупанти провели там перше з 2014 року стендове випробування двигуна, але у жовтні 2023-го там розквітла «бавовна», яка зіпсувала росіянам плани.

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