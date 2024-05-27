Из-за сбитого 27 мая беспилотника московским аэропортам пришлось изменить курсы взлетов и посадки самолетов.
Обломки дрона упали на частный дом
27 мая в Подмосковье раздались взрывы. По предварительным данным, там был сбит беспилотник.
В сети уже публикуют видео из Подмосковья:
Между тем, российские СМИ уточняют, что дрон был сбит над Балашихой. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о сбитом БпЛА над Балашихой. Обломки дрона упали на частный дом, люди успели эвакуироваться.
В то же время Минобороны РФ в телеграмм-канале отметило, что около 21:00 по местному времени в понедельник ПВО уничтожило малоразмерный воздушный шар над Московской областью.
В результате падения обломков сбитого беспилотника в Балашихе пострадал один человек — мужчина получил травму лица.
Во временно оккупированном Луганске произошел масштабный "прилет"
Сегодня вечером "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.
По информации главы Луганской ОВА Артема Лысогора, чуть больше года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвел «хлопок», который испортил россиянам планы.
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