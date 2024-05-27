Обломки дрона упали на частный дом

27 мая в Подмосковье раздались взрывы. По предварительным данным, там был сбит беспилотник.

В сети уже публикуют видео из Подмосковья:

Между тем, российские СМИ уточняют, что дрон был сбит над Балашихой. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о сбитом БпЛА над Балашихой. Обломки дрона упали на частный дом, люди успели эвакуироваться.

Находившиеся в доме люди успели эвакуироваться, никто не пострадал... Жители Балашихи могли слышать хлопки — прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте — заявил Воробьев. Поделиться

В то же время Минобороны РФ в телеграмм-канале отметило, что около 21:00 по местному времени в понедельник ПВО уничтожило малоразмерный воздушный шар над Московской областью.

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Балашихе пострадал один человек — мужчина получил травму лица.

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