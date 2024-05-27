Россияне заявили о сбитии "летального аппарата" под Москвой — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне заявили о сбитии "летального аппарата" под Москвой — видео

Балашиха
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Источник:  online.ua

Из-за сбитого 27 мая беспилотника московским аэропортам пришлось изменить курсы взлетов и посадки самолетов.

Обломки дрона упали на частный дом

27 мая в Подмосковье раздались взрывы. По предварительным данным, там был сбит беспилотник.

В сети уже публикуют видео из Подмосковья:

Между тем, российские СМИ уточняют, что дрон был сбит над Балашихой. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался о сбитом БпЛА над Балашихой. Обломки дрона упали на частный дом, люди успели эвакуироваться.

Находившиеся в доме люди успели эвакуироваться, никто не пострадал... Жители Балашихи могли слышать хлопки — прошу сохранять спокойствие, все службы работают на месте — заявил Воробьев.

В то же время Минобороны РФ в телеграмм-канале отметило, что около 21:00 по местному времени в понедельник ПВО уничтожило малоразмерный воздушный шар над Московской областью.

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Балашихе пострадал один человек — мужчина получил травму лица.

Во временно оккупированном Луганске произошел масштабный "прилет"

Сегодня вечером "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.

Что именно повреждено или разрушено — оккупанты, как обычно, не покажут. Это означает, что потери авиационной техники могут быть существенными.

Артем Лысогор

Артем Лысогор

Глава Луганской ОВА

По информации главы Луганской ОВА Артема Лысогора, чуть больше года назад оккупанты провели там первое с 2014 года стендовое испытание двигателя, но в октябре 2023-го там расцвел «хлопок», который испортил россиянам планы.

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