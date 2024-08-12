Росіяни закликали евакуюватися з ще одного району Курщини

Голова Бєловського району Курської області закликав місцевих евакуюватися. Причиною цього стала “напружена ситуація” в районі.
Головні тези:
- Голова Бєловського району Курської області закликав мешканців евакуюватися через напружену ситуацію в районі.
- ЗСУ продовжують просування на південь від Коренево до Снагоста, захоплюючи деякі населені пункти.
- Місцеві влади закликають жителів залишити район, але не надають альтернативних варіантів для тих, хто не може самостійно відправитися на евакуацію.
У Бєловському районі проводять евакуацію
Голова Бєловського району Ніколай Волобуєв наголосив, що ситуація в районі "дуже напружена".
До слова, до точки евакуації населення має добиратися самостійно. У кого немає такої можливості —місцева влада інших варіантів не запропонувала.
ЗСУ продовжують просуватись у Курській області
Аналітики ISW, посилаючись на репортажі російських та українських воєнкорів протягом 10 та 11 серпня, зазначають, що ЗСУ просунулись на південь від Коренево до Снагоста.
Кадри із геолокацією станом на 11 серпня свідчать, що українські військові нещодавно діяли на південному сході від Коренево.
При цьому, посилаючись на додаткові геолокаційні дані, аналітики зазначають, що ЗСУ просунулись поблизу Крем’яного, на схід від Коренево.
Один з російських воєнкорів заявив про захоплення українськими військовими Ольговки, на схід від Кореневого та на захід від Крем’яного.
Водночас інші російські воєнкори заявляли про просування ЗСУ лише в районі Ольговки та Крем’яного.
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