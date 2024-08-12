Россияне призвали эвакуироваться из еще одного района Курщины

В Беловском районе проводят эвакуацию

Глава Беловского района Николай Волобуев подчеркнул, что ситуация в районе "очень напряженная".

Кто может самостоятельно прибыть в пункт сбора села Долгие Буды в сельсовет или в населенный пункт Бушмено Обоянского района. Будут предоставлены автобусы. Кто еще остался на территории, убедительная просьба ко всем жителям покинуть район, — говорится в сообщении. Поделиться

К слову, к точке эвакуации население должно добираться самостоятельно. У кого нет такой возможности — местные власти других вариантов не предложили.

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области

Аналитики ISW, ссылаясь на репортажи российских и украинских военкоров в течение 10 и 11 августа, отмечают, что ВСУ продвинулись к югу от Корнево до Снагоста.

Кадры с геолокацией на 11 августа свидетельствуют, что украинские военные недавно действовали на юго-востоке от Коренево.

При этом, ссылаясь на дополнительные геолокационные данные, аналитики отмечают, что ВСУ продвинулись вблизи Кремяного, восточнее Коренево.

Один из российских военкоров заявил о захвате украинскими военными Ольговки, восточнее Кореневого и западнее Кременного.

В то же время, другие российские военкоры заявляли о продвижении ВСУ только в районе Ольговки и Кременного.