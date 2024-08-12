Россияне призвали эвакуироваться из еще одного района Курщины

Глава Беловского района Курской области призвал местных эвакуироваться. Причиной этого стала "напряженная ситуация" в районе.
Главные тезисы
- Глава Беловского района призвал местных жителей эвакуироваться из-за напряженной ситуации в районе.
- Вооруженные силы Украины продвигаются на территории Курской области.
- Информация об продвижении ВСУ на юг Курской области подтверждается геолокационными данными и репортажами журналистов.
В Беловском районе проводят эвакуацию
Глава Беловского района Николай Волобуев подчеркнул, что ситуация в районе "очень напряженная".
К слову, к точке эвакуации население должно добираться самостоятельно. У кого нет такой возможности — местные власти других вариантов не предложили.
ВСУ продолжают продвигаться в Курской области
Аналитики ISW, ссылаясь на репортажи российских и украинских военкоров в течение 10 и 11 августа, отмечают, что ВСУ продвинулись к югу от Корнево до Снагоста.
Кадры с геолокацией на 11 августа свидетельствуют, что украинские военные недавно действовали на юго-востоке от Коренево.
При этом, ссылаясь на дополнительные геолокационные данные, аналитики отмечают, что ВСУ продвинулись вблизи Кремяного, восточнее Коренево.
Один из российских военкоров заявил о захвате украинскими военными Ольговки, восточнее Кореневого и западнее Кременного.
В то же время, другие российские военкоры заявляли о продвижении ВСУ только в районе Ольговки и Кременного.
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