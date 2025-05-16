Росіянка Андрєєва публічно зганьбилася на турнірі WTA 1000 — відео

Під час турніру WTA 1000 в Римі спалахнув гучний скандал після неочікуваної витівки юної “зірки” російського тенісу Мірри Андрєєвої. Остання публічно послала до біса свою ж тренерку.
Головні тези:
- Під час матчу проти третьої ракетки світу Коко Гофф Андрєєва не змогла контролювати емоції.
- Вона вибухнула на тренерку гучними образами й в результаті зазнала поразки.
Що відомо про скандал на WTA 1000
Гучні слова, які сколихнули та шокували світ спорту, пролунали у чвертьфінальному матчі росіянки проти третьої ракетки світу Коко Гофф.
Мірра Андрєєва не змогла взяти під контроль свої емоції і в розпал поєдинку двічі послала власну тренерку Кончіту Мартінес прямим текстом.
Після чергової невдалої підказки з тренерського боксу Андрєєва вигукнула: "Пішла на х*й, пішла на х*й".
Результат самого матчу був цілком передбачуваний: юна “зірка” російського тенісу поступилася суперниці Гофф із рахунком 4:6, 6:7 (5).
Що важливо розуміти, 18-річна Мірра Андрєєва — російська професійна тенісистка та заслужений майстер спорту Росії.
Ба більше, у травні 2023 року вона стала першою ракеткою світу серед юніорів, однак це не врятувало її від ганебної поразки та гучного скандалу.
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