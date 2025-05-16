Россиянка Андреева публично опозорилась на турнире WTA 1000 — видео

Во время турнира WTA 1000 в Риме вспыхнул громкий скандал после неожиданной выходки юной "звезды" российского тенниса Мирры Андреевой. Последняя публично послала к черту своего же тренера.
Главные тезисы
- В ходе матча против третьей ракетки мира Коко Гофф Андреева не смогла контролировать эмоции.
- Она унизила своего же тренера и в результате потерпела поражение.
Что известно о скандале на WTA 1000
Слова, которые шокировали мир спорта, прозвучали в четвертьфинальном матче россиянки против третьей ракетки мира Коко Гофф.
Мирра Андреева не смогла взять под контроль свои эмоции и в разгар поединка дважды послала собственную тренер Кончику Мартинес прямым текстом.
После очередной неудачной подсказки по тренерскому боксу Андреева воскликнула: "Пошла на х*й, пошла на х*й".
Результат самого матча был вполне предсказуем: юная "звезда" российского тенниса уступила сопернице Гоффу со счетом 4:6, 6:7 (5).
Что важно понимать, 18-летняя Мирра Андреева — российская профессиональная теннисистка и заслуженный мастер спорта России.
Более того, в мае 2023 года она стала первой ракеткой мира среди юниоров, однако это не спасло ее от позорного поражения и громкого скандала.
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