Російська блогерка Ельвіна Боровкова публічно закликала до геноциду українців. СБУ оголосила їй підозру.

Російська блогерка отримала підозру

У прокуратурі уточнуюють, що Боровкова — 25-річна громадянка РФ, яка проживає у м. Ярославль. Вона має популярні блоги з тисячною авдиторією у соцмережах «Telegram» та «ТікТоk».

СБУ зазначає, що росіянка входить до до пулу пропагандистів Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Боровкова вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни застосували для удару по місту зенітно-ракетні комплекси С-300.

Наступного дня зловмисниця закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб «добити тих, хто вижив».

Крім того пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, в якому пропонувала зруйнувати Україну «під нуль».

За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу «підхоплювали» топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

Також блогерка активно долучається до фінансування військових РФ та неодноразово закликала до здійснення терористичних актів щодо цивільного населення України.

Що загрожує Ельвірі Боровковій

Експертиза СБУ підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти України

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Боровковій про підозру за ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу України (публічні заклики до геноциду).

Зловмисниця переховується від правосуддя на території РФ, тому тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за вчинені злочини.