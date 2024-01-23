Российская блоггерша получила подозрение за призывы разрушить Украину "под ноль"
Категория
Украина
Дата публикации

Российская блоггерша получила подозрение за призывы разрушить Украину "под ноль"

СБУ
Эльвина Боровкова
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Российская блоггерша Эльвина Боровкова публично призвала к геноциду украинцев. СБУ объявила ей подозрение.

Российская блоггерша получила подозрение

В прокуратуре уточняют, что Боровкова — 25-летняя гражданка РФ, проживающая в Ярославле. У нее есть популярные блоги с тысячной аудиторией в соцсетях «Telegram» и «ТикТоk».

СБУ отмечает, что россиянка входит в пул пропагандистов Путина, агитирующих за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

Боровкова восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда россияне применили для удара по городу зенитно-ракетные комплексы С-300.

На следующий день злоумышленница призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы «добить выживших».

Кроме того, пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение в командование российских войск, в котором предлагала разрушить Украину «под ноль».

По данным следствия, деструктивные видео вражеской блоггерши сразу подхватывали топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

Также блоггер активно приобщается к финансированию военных РФ и неоднократно призывала к совершению террористических актов в отношении гражданского населения Украины.

Что угрожает Эльвире Боровковой

Экспертиза СБУ подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против Украины

На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили Боровковой о подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду).

Злоумышленница скрывается от правосудия на территории РФ, поэтому продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за совершенные преступления.

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