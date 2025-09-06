Російська металургія переживає наймасштабнішу кризу на тлі війни проти України

Криза в російській металургії внаслідок санкційних обмежень на експорт та тривалий період високої ключової ставки Центробанку вже співставна з кризою 1990-х років.

Криза у російській металургії набирає обертів

Про це заявив Олександр Шевельов — гендиректор ПАТ «Северсталь», яка забезпечує 14% виробництва сталі в РФ.

Попит на сталь різко впав, а найбільша загроза нинішньої кризи — повна зупинка розвитку галузі. Згідно з даними Росстату, торік випуск сталі в Росії скоротився на 1,5%, а вже цього року спад прискорився до катастрофічних 10,2% у червні рік до року. Експорт також «просів»: у 2024 році за кордон відвантажили 20 млн тонн проти 31 млн у 2021 році.

Центр протидії дезінформації вже писав, що металургія у Росії переживає найглибшу кризу з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Війна крок за кроком «розʼїдає» промислову основу Росії. Кремль намагається замаскувати справжній стан справ, розповідаючи, що санкції буцімто не завдають жодної шкоди, а економіка демонструє безпрецедентне зростання.