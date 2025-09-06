Российская металлургия переживает самый масштабный кризис на фоне войны против Украины
Российская металлургия переживает самый масштабный кризис на фоне войны против Украины

Кризис в российской металлургии в результате санкционных ограничений на экспорт и длительный период высокой ключевой ставки Центробанка уже сопоставим с кризисом 1990-х годов.

Главные тезисы

  • Кризис в российской металлургии сопоставим с кризисом 1990-х годов из-за санкций и войны с Украиной.
  • Выпуск стали в России резко падает, экспорт значительно сократился из-за негативного влияния санкций.
  • Самая большая угроза нынешнего кризиса — полная остановка развития отрасли, что может привести к серьезным последствиям для экономики и людей в России.

Кризис в российской металлургии набирает обороты

Об этом заявил Александр Шевелев — гендиректор ПАО «Северсталь», обеспечивающая 14% производства стали в РФ.

Спрос на сталь резко упал, а самая большая угроза нынешнего кризиса — полная остановка развития отрасли. Согласно данным Росстата, в прошлом году выпуск стали в России сократился на 1,5%, а уже в текущем году спад ускорился до катастрофических 10,2% в июне год до года. Экспорт также просел: в 2024 году за границу отгрузили 20 млн тонн против 31 млн в 2021 году.

Центр противодействия дезинформации уже писал, что металлургия в России переживает самый глубокий кризис с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Война шаг за шагом разъедает промышленную основу России. Кремль пытается замаскировать настоящее положение дел, рассказывая, что санкции якобы не наносят никакого вреда, а экономика демонстрирует беспрецедентный рост.

Однако быстрый упадок ключевых отраслей все болезненнее сказывается на самих россиянах, которые все больше финансируют войну из собственного кармана.

