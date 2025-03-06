Російські дрони уразили енергооб'єкт на Одещині — без світла залишилися понад 10 тис людей

У ніч на 6 березня російські терористи вдались до масованої атаки дронами Одеської області. Внаслідок обстрілу є поранені й ураження енергооб'єкта.
Головні тези:
- Російські терористи в ніч на 6 березня застосували дрони для атаки енергооб'єкта у Південному Одеської області.
- Атака призвела до поранень двох людей, руйнування приватного будинку та пошкодження автомобілів та інших об'єктів інфраструктури.
- Понад 10 тисяч місцевих жителів залишилися без електропостачання через ураження енергетичного об'єкта.
Росія атакувала енергооб'єкт у Південному
Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.
Під ударом, як пише Кіпер, була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.
Також ворог зруйнував приватний двоповерховий будинок та пошкодив скління адміністративної будівлі.
Одеська обласна прокуратура додає, що через обстріл:
пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки;
приміщення СТО;
щонайменше 15 автомобілів.
Наразі без світла залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-