Російські дрони уразили енергооб'єкт на Одещині — без світла залишилися понад 10 тис людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони уразили енергооб'єкт на Одещині — без світла залишилися понад 10 тис людей

Олег Кіпер / Одеська ОВА
пожежник

У ніч на 6 березня російські терористи вдались до масованої атаки дронами Одеської області. Внаслідок обстрілу є поранені й ураження енергооб'єкта.

Головні тези:

  • Російські терористи в ніч на 6 березня застосували дрони для атаки енергооб'єкта у Південному Одеської області.
  • Атака призвела до поранень двох людей, руйнування приватного будинку та пошкодження автомобілів та інших об'єктів інфраструктури.
  • Понад 10 тисяч місцевих жителів залишилися без електропостачання через ураження енергетичного об'єкта.

Росія атакувала енергооб'єкт у Південному

Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Під ударом, як пише Кіпер, була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.

Також ворог зруйнував приватний двоповерховий будинок та пошкодив скління адміністративної будівлі.

Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Олег Кіпер

Олег Кіпер

Начальник Одеської ОВА

Одеська обласна прокуратура додає, що через обстріл:

  • пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки;

  • приміщення СТО;

  • щонайменше 15 автомобілів.

Наразі без світла залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.

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