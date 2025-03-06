Російські дрони уразили енергооб'єкт на Одещині — без світла залишилися понад 10 тис людей

Про це повідомляє голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

Під ударом, як пише Кіпер, була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.