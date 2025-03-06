Российские дроны поразили энергообъект в Одесской области — без света остались более 10 тыс человек
Категория
Украина
Дата публикации

Российские дроны поразили энергообъект в Одесской области — без света остались более 10 тыс человек

Олег Кипер / Одесская ОВА
пожар
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В ночь на 6 марта российские террористы прибегли к массированной атаке дронами Одесской области. В результате обстрела ранены и поражения энергообъекта.

Главные тезисы

  • Российские дроны атаковали энергообъект в Одесской области, результатом стали ранения, разрушения и отключение электроснабжения.
  • Более 10 тысяч местных жителей остались без света из-за поражения энергетического объекта в результате массированной атаки дронами.
  • Атака вызвала разрушения частных домов, повреждения автомобилей и других объектов инфраструктуры, требуется активная ликвидация ущерба.

Россия атаковала энергообъект в Южном

Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Под ударом, как пишет Кипер, находилась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

Также враг разрушил частный двухэтажный дом и повредил остекление административного здания.

Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы.

Олег Кипер

Олег Кипер

Начальник Одесской ОВА

Одесская областная прокуратура добавляет, что из-за обстрела:

  • повреждены частные и многоэтажные дома;

  • помещение СТО;

  • не менее 15 автомобилей.

В настоящее время без света осталось более десяти тысяч местных жителей.

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