Российские дроны поразили энергообъект в Одесской области — без света остались более 10 тыс человек

В ночь на 6 марта российские террористы прибегли к массированной атаке дронами Одесской области. В результате обстрела ранены и поражения энергообъекта.

Россия атаковала энергообъект в Южном

Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Под ударом, как пишет Кипер, находилась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.

Также враг разрушил частный двухэтажный дом и повредил остекление административного здания.

Также есть поражение энергетического объекта. Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы. Олег Кипер Начальник Одесской ОВА

Одесская областная прокуратура добавляет, что из-за обстрела:

повреждены частные и многоэтажные дома;

помещение СТО;

не менее 15 автомобилей.

В настоящее время без света осталось более десяти тысяч местных жителей.