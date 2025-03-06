Российские дроны поразили энергообъект в Одесской области — без света остались более 10 тыс человек

В ночь на 6 марта российские террористы прибегли к массированной атаке дронами Одесской области. В результате обстрела ранены и поражения энергообъекта.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали энергообъект в Одесской области, результатом стали ранения, разрушения и отключение электроснабжения.
- Более 10 тысяч местных жителей остались без света из-за поражения энергетического объекта в результате массированной атаки дронами.
- Атака вызвала разрушения частных домов, повреждения автомобилей и других объектов инфраструктуры, требуется активная ликвидация ущерба.
Россия атаковала энергообъект в Южном
Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.
Под ударом, как пишет Кипер, находилась гражданская и энергетическая инфраструктура Южного. В результате обстрела ранения получили два человека, один из которых был госпитализирован.
Также враг разрушил частный двухэтажный дом и повредил остекление административного здания.
Одесская областная прокуратура добавляет, что из-за обстрела:
повреждены частные и многоэтажные дома;
помещение СТО;
не менее 15 автомобилей.
В настоящее время без света осталось более десяти тысяч местных жителей.
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