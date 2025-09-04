Російські дрони здійснили масштабну атаку Харківщини — є руйнування і поранені

Вночі 4 серпня ворожі дрони атакували будинки та підприємства в Харківській області. Виникли пожежі, є поранені серед цивільних.

Росія масштабно атакувала Харківщину дронами

У селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі.

Постраждали п’ятеро людей. Усі вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації люди відмовились.

Загалом унаслідок нічної атаки зафіксовано чотири пожежі. Вогонь охопив територію цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Харківщина після атаки РФ

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучили 47 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.