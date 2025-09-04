Російські дрони здійснили масштабну атаку Харківщини — є руйнування і поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські дрони здійснили масштабну атаку Харківщини — є руйнування і поранені

ДСНС України
пожежа

Вночі 4 серпня ворожі дрони атакували будинки та підприємства в Харківській області. Виникли пожежі, є поранені серед цивільних.

Головні тези:

  • Вночі 4 серпня російські дрони здійснили масштабну атаку на Харківську область, в результаті якої виникли пожежі та 5 поранених цивільних осіб.
  • У Малинівці Чугуївського району було зафіксоване попадання дронів у приватне подвір'я, що призвело до загоряння будинку та автомобілів.
  • Постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження та реакцію на стрес, відмовившись від госпіталізації.

Росія масштабно атакувала Харківщину дронами

У селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі.

Постраждали п’ятеро людей. Усі вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації люди відмовились.

Загалом унаслідок нічної атаки зафіксовано чотири пожежі. Вогонь охопив територію цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.

Харківщина після атаки РФ

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучили 47 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.

3 вересня під ворожим обстрілом перебував Харків. У місті зафіксовано "приліт" дрона "Молнія" на території навчального закладу в Салтівському районі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти вдарили по Харківщині — загинули 5 цивільних
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Нова атака РФ на Харківщину - перші подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Васищевому на Харківщині — кількість постраждалих зросла
Харківська обласна прокуратура
Васищеве
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія атакувала шахедами Харків — серед загиблих є діти
Ігор Терехов
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?