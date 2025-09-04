Російські дрони здійснили масштабну атаку Харківщини — є руйнування і поранені

Вночі 4 серпня ворожі дрони атакували будинки та підприємства в Харківській області. Виникли пожежі, є поранені серед цивільних.
Головні тези:
- Вночі 4 серпня російські дрони здійснили масштабну атаку на Харківську область, в результаті якої виникли пожежі та 5 поранених цивільних осіб.
- У Малинівці Чугуївського району було зафіксоване попадання дронів у приватне подвір'я, що призвело до загоряння будинку та автомобілів.
- Постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження та реакцію на стрес, відмовившись від госпіталізації.
Росія масштабно атакувала Харківщину дронами
У селищі Малинівка Чугуївського району дрони влучили у приватне подвір’я. Там загорівся житловий будинок та легкові автомобілі.
Постраждали п’ятеро людей. Усі вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Від госпіталізації люди відмовились.
Загалом унаслідок нічної атаки зафіксовано чотири пожежі. Вогонь охопив територію цивільного підприємства та інфраструктурні об’єкти.
До ліквідації наслідків ворожих ударів залучили 47 рятувальників і вісім одиниць техніки ДСНС.
3 вересня під ворожим обстрілом перебував Харків. У місті зафіксовано "приліт" дрона "Молнія" на території навчального закладу в Салтівському районі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-