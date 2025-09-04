Российские дроны совершили масштабную атаку по Харьковщине — есть разрушения и раненые

Ночью 4 августа вражеские дроны атаковали дома и предприятия Харьковской области. Возникли пожары, ранены среди гражданских.
Главные тезисы
- Российские дроны атаковали дома и предприятия Харьковской области, приводя к пожарам и раненым гражданским лицам.
- Несколько человек получили легкие травмы и стрессовые реакции в результате атаки дронов.
- Спасатели и техника ГСЧС привлечены к ликвидации последствий атаки, который охватила несколько точек Харьковщины.
Россия масштабно атаковала Харьковщину дронами
В поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили.
Пострадали пять человек. Все они получили легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс. От госпитализации люди отказались.
Всего в результате ночной атаки зафиксировано четыре пожара. Огонь охватил территории гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.
К ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены 47 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.
3 сентября под вражеским обстрелом находился Харьков. В городе зафиксирован "прилет" дрона "Молния" на территории учебного заведения в Салтовском районе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-