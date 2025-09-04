Российские дроны совершили масштабную атаку по Харьковщине — есть разрушения и раненые

Россия масштабно атаковала Харьковщину дронами

В поселке Малиновка Чугуевского района дроны попали в частный двор. Там загорелся жилой дом и легковые автомобили.

Пострадали пять человек. Все они получили легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс. От госпитализации люди отказались.

Всего в результате ночной атаки зафиксировано четыре пожара. Огонь охватил территории гражданского предприятия и инфраструктурные объекты.

Харьковщина после атаки РФ

К ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены 47 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.