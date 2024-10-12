Російські окупанти активізували штурми на Курахівському напрямку

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби 12 жовтня вже відбулося 94 бойових зіткнення. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.
Головні тези:
- Російські окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників на різних напрямках.
- На Курахівському напрямку зафіксовано найбільше бойових зіткнень.
- Ситуація на фронті під контролем, українські сили оборони успішно стримують агресивний прорив армії РФ.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту 12 жовтня
Оперативна інформація станом на 16.00 12.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ,
На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили десять наступальних дій біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Лозової, Піщаного, Вишневого та М'ясожарівки. Сім боєзіткнень ще тривають.
На Лиманському напрямку противник 11 разів атакував біля Новомихайлівки, Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Ситуація контрольована.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали три спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. Два бої в цьому районі ще тривають.
На Краматорському напрямку на даний час відбулося вісім боєзіткнень в районах Калинівки, Часового Яру та Ступочок.
На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Торецьк та Петрівка. Отримали жорстку відсіч.
На Покровському напрямку противник здійснив 14 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Крутий Яр та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 13 атак, наразі ще точиться один бій поблизу Селидового.
На Курахівському напрямку загарбники атакували 32 рази у бік Ізмайлівки, Гірника, Курахівки, Желанного Другого, Цукуриного, Новодмитрівки, Новоселидівки, Георгіївки, Костянтинівки та Антонівки. Половину спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають — найгарячіше на цей момент біля Катеринівки.
На Времівському напрямку противник один раз марно штурмував наші позиції поблизу Богоявленки.
На Оріхівському напрямку відбито одну ворожу атаку в районі Роботиного.
Втрати армії РФ станом на 12 жовтня 2024 року
Загальні бойові втрати російських окупантів з 24.02.22 по 12.10.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 667 630 (+1 290) осіб,
танків — 8 962 (+9) од,
бойових броньованих машин — 17 827 (+27) од,
артилерійських систем — 19 381 (+59) од,
РСЗВ — 1 230 (+1) од,
засобів ППО — 976 (+0) од,
літаків — 369(+0) од,
гелікоптерів — 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 16 947 (+110) од,
крилатих ракет — 2 619 (+0) од,
кораблів/катерів — 28 (+0) од,
підводних човнів — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 26 513 (+115) од,
спеціальної техніки — 3 434 (+38) од.
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