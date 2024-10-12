Российские оккупанты активизировали штурмы на Кураховском направлении

Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,

На Купянском направлении с начала суток российские кафиры проводили десять наступательных действий возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боеприкосновений еще продолжаются.

На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируется.

На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боеприкосновений в районах Калиновки, Временного Яра и Ступочек.