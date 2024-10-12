Российские оккупанты активизировали штурмы на Кураховском направлении

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 12 октября уже произошло 94 боевых столкновения. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.
Главные тезисы
- На Кураховском направлении зафиксировано больше всего боевых столкновений с российскими захватчиками.
- Украинские силы обороны успешно отражают агрессивные действия армии РФ на разных направлениях фронта.
- Оперативная информация о ситуации на фронте предоставлена Генеральным штабом ВСУ и позволяет оценить текущее положение дел.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 12 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ,
На Купянском направлении с начала суток российские кафиры проводили десять наступательных действий возле Петропавловки, Степной Новоселовки, Лозовой, Песчаного, Вишневого и Мясожаровки. Семь боеприкосновений еще продолжаются.
На Лиманском направлении противник 11 раз атаковал возле Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Ситуация контролируется.
На Северском направлении Силы обороны отражали три попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Два боя в этом районе еще продолжаются.
На Краматорском направлении в настоящее время произошло восемь боеприкосновений в районах Калиновки, Временного Яра и Ступочек.
На Торецком направлении оккупанты при поддержке бомбардировочной авиации девять раз пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецк и Петровка. Получили жесткий отпор.
На Покровском направлении противник совершил 14 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутый Яр и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск России и отразили 13 атак, пока еще идет один бой вблизи Селидового.
На Кураховском направлении захватчики атаковали 32 раза в сторону Измайловки, Горняка, Кураховки, Желаемого Второго, Цукуриного, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки и Антоновки. Половина попыток окупантов продвинуться вперед уже отражена. Бои продолжаются — горячее на данный момент возле Екатериновки.
На Времивском направлении противник однажды тщетно штурмовал наши позиции вблизи Богоявления.
На Ореховском направлении отражена одна вражеская атака в районе Роботиного.
Утраты армии РФ по состоянию на 12 октября 2024 года
Общие боевые потери российских окупантов с 24.02.22 по 12.10.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 667 630 (+1 290) человек,
танков — 8 962 (+9) ед,
боевых бронированных машин — 17 827 (+27) ед,
артиллерийских систем — 19 381 (+59) ед,
РСЗО — 1 230 (+1) ед,
средств ПВО — 976 (+0) ед,
самолетов — 369(+0) ед,
вертолетов — 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 16 947 (+110) ед,
крылатых ракет — 2 619 (+0) ед,
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 26 513 (+115) ед,
специальной техники — 3 434 (+38) ед.
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