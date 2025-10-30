Російські окупанти обстрілами пошкодили телевежу у центрі Чернігова

30 жовтня унаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень. Найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.
Головні тези:
- Російські окупанти пошкодили телевежу у Чернігові обстрілами.
- Удар російських військ призвів до пошкоджень та необхідно проведення робіт із стабілізації конструкції.
- Місцеві мешканці рекомендовані утриматися від наближення до телевежі та обмежити перебування в радіусі до 200 метрів.
Росіяни поцілили у телевежу Чернігова
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.
Чернігівців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.
Нагадаємо, протягом двох діб росіяни тричі били безпілотниками по центру Чернігова. Перший удар стався в ніч на 28 жовтня, а наступних два — вранці та пізно ввечері 29-го.
