Російські окупанти обстрілами пошкодили телевежу у центрі Чернігова

30 жовтня унаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень. Найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

Росіяни поцілили у телевежу Чернігова

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Чернігівців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Нагадаємо, протягом двох діб росіяни тричі били безпілотниками по центру Чернігова. Перший удар стався в ніч на 28 жовтня, а наступних два — вранці та пізно ввечері 29-го.