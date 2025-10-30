Російські окупанти обстрілами пошкодили телевежу у центрі Чернігова
Російські окупанти обстрілами пошкодили телевежу у центрі Чернігова

Чернігів
Джерело:  Суспільне

30 жовтня унаслідок удару російських військ по телевежі в центрі Чернігова споруда зазнала пошкоджень. Найближчим часом проводитимуться роботи зі стабілізації конструкції.

Головні тези:

  • Російські окупанти пошкодили телевежу у Чернігові обстрілами.
  • Удар російських військ призвів до пошкоджень та необхідно проведення робіт із стабілізації конструкції.
  • Місцеві мешканці рекомендовані утриматися від наближення до телевежі та обмежити перебування в радіусі до 200 метрів.

Росіяни поцілили у телевежу Чернігова

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради.

Чернігівців просять не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів.

Нагадаємо, протягом двох діб росіяни тричі били безпілотниками по центру Чернігова. Перший удар стався в ніч на 28 жовтня, а наступних два — вранці та пізно ввечері 29-го.

Росія завдала ударів шахедами по промислових підприємствах Одещини та Чернігівщини
Чернігів накрив тотальний блекаут внаслідок атак Росії
Росія масовано атакувала дронами Чернігів — є постраждалі
