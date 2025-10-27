Росія масовано атакувала дронами Чернігів — є постраждалі

Двоє людей постраждали у Чернігові через атаку дронів РФ

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що було зафіксовано падіння безпілотника біля житлового будинку на півночі міста.

Згодом він додав, що в результаті падіння російського дрона-камікадзе постраждали дві людини. Поширити

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групи російських безпілотників у напрямку Чернігова. Згідно із даними моніторингових груп, загалом поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".

Брижинський повідомляв, що вибухи, які до цього чули мешканці міста, пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Він також закликав всіх громадян перебувати у безпечних місцях і не залишати укриття.