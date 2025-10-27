Росія масовано атакувала дронами Чернігів — є постраждалі

27 жовтня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.
Головні тези:
- У Чернігові 27 жовтня стали жертвами масованої атаки дронами російських окупантів двоє осіб.
- Наслідком атаки стали пошкодження 4-х дачних будинків у Садівничому товаристві.
- Згідно з повідомленням глави міської військової адміністрації, було зафіксовано падіння безпілотника поблизу житлового будинку в північній частині міста.
Двоє людей постраждали у Чернігові через атаку дронів РФ
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що було зафіксовано падіння безпілотника біля житлового будинку на півночі міста.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групи російських безпілотників у напрямку Чернігова. Згідно із даними моніторингових груп, загалом поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".
Брижинський повідомляв, що вибухи, які до цього чули мешканці міста, пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Він також закликав всіх громадян перебувати у безпечних місцях і не залишати укриття.
