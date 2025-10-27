Росія масовано атакувала дронами Чернігів — є постраждалі
Росія масовано атакувала дронами Чернігів — є постраждалі

Дмитро Брижинський
Чернігів
27 жовтня російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Чернігову. Внаслідок падіння уламків поранення отримали двоє осіб.

Головні тези:

  • У Чернігові 27 жовтня стали жертвами масованої атаки дронами російських окупантів двоє осіб.
  • Наслідком атаки стали пошкодження 4-х дачних будинків у Садівничому товаристві.
  • Згідно з повідомленням глави міської військової адміністрації, було зафіксовано падіння безпілотника поблизу житлового будинку в північній частині міста.

Двоє людей постраждали у Чернігові через атаку дронів РФ

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що було зафіксовано падіння безпілотника біля житлового будинку на півночі міста.

Згодом він додав, що в результаті падіння російського дрона-камікадзе постраждали дві людини.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групи російських безпілотників у напрямку Чернігова. Згідно із даними моніторингових груп, загалом поблизу міста налічувалось близько 15 "Шахедів".

Брижинський повідомляв, що вибухи, які до цього чули мешканці міста, пов'язані з роботою протиповітряної оборони. Він також закликав всіх громадян перебувати у безпечних місцях і не залишати укриття.

Пізніше стало відомо, що у результаті падіння БпЛа в Садівничому товаристві пошкоджено 4 дачні будинки. Пошкоджено покрівлю, конструктивні елементи будинків.

