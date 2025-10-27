Россия массированно атаковала дронами Чернигов — есть пострадавшие

27 октября российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.

Два человека пострадали в Чернигове из-за атаки дронов РФ

Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что было зафиксировано падение беспилотника у жилого дома на севере города.

Впоследствии он добавил, что в результате падения российского дрона-камикадзе пострадали два человека. Поделиться

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о группах российских беспилотников в направлении Чернигова. Согласно данным мониторинговых групп, всего вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".

Брыжинский сообщал, что взрывы, до этого слышавшие жители города, связаны с работой противовоздушной обороны. Он также призвал всех граждан находиться в безопасных местах и не покидать укрытия.