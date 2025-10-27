Россия массированно атаковала дронами Чернигов — есть пострадавшие

27 октября российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотникам по Чернигову. В результате падения обломков ранения получили два человека.
Главные тезисы
- 27 октября российские оккупанты атаковали Чернигов дронами, что привело к ранениям двух человек.
- Беспилотники ударили по Садоводческому обществу, повредив 4 дачных дома и вызвав панику среди жителей.
- Глава городской военной администрации сообщил о падении беспилотника у жилого дома и призвал граждан оставаться в безопасных местах.
Два человека пострадали в Чернигове из-за атаки дронов РФ
Начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский сообщил, что было зафиксировано падение беспилотника у жилого дома на севере города.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о группах российских беспилотников в направлении Чернигова. Согласно данным мониторинговых групп, всего вблизи города насчитывалось около 15 "Шахедов".
Брыжинский сообщал, что взрывы, до этого слышавшие жители города, связаны с работой противовоздушной обороны. Он также призвал всех граждан находиться в безопасных местах и не покидать укрытия.
