Российские оккупанты обстрелами повредили телебашню в центре Чернигова

30 октября в результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова сооружение получило повреждения. В ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.
Главные тезисы
- В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова сооружение получило повреждения.
- Необходимость работы по стабилизации конструкции телебашни после обстрела российскими оккупантами.
- Местные жители рекомендованы воздержаться от приближения к телебашне и ограничить пребывание в радиусе до 200 метров.
Россияне попали в телебашню Чернигова
Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.
Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить нахождение у нее в радиусе до 200 метров.
Напомним, в течение двух суток россияне трижды избивали беспилотниками по центру Чернигова. Первый удар произошел в ночь на 28 октября, а следующие два — утром и поздно вечером 29-го.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-