Российские оккупанты обстрелами повредили телебашню в центре Чернигова
Российские оккупанты обстрелами повредили телебашню в центре Чернигова

Чернигов
Источник:  Суспільне

30 октября в результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова сооружение получило повреждения. В ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

Главные тезисы

  • В результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова сооружение получило повреждения.
  • Необходимость работы по стабилизации конструкции телебашни после обстрела российскими оккупантами.
  • Местные жители рекомендованы воздержаться от приближения к телебашне и ограничить пребывание в радиусе до 200 метров.

Россияне попали в телебашню Чернигова

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить нахождение у нее в радиусе до 200 метров.

Напомним, в течение двух суток россияне трижды избивали беспилотниками по центру Чернигова. Первый удар произошел в ночь на 28 октября, а следующие два — утром и поздно вечером 29-го.

