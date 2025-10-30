Российские оккупанты обстрелами повредили телебашню в центре Чернигова

30 октября в результате удара российских войск по телебашне в центре Чернигова сооружение получило повреждения. В ближайшее время будут проводиться работы по стабилизации конструкции.

Россияне попали в телебашню Чернигова

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета.

Черниговцев просят не приближаться к телебашне и ограничить нахождение у нее в радиусе до 200 метров.

Напомним, в течение двух суток россияне трижды избивали беспилотниками по центру Чернигова. Первый удар произошел в ночь на 28 октября, а следующие два — утром и поздно вечером 29-го.