Російські окупанти посилюють терор проти жителів ТОТ — що відомо

Російські загарбники засуджують і перевіряють людей, роблячи їхнє життя на тимчасово окупованих територіях нестерпним. Цього тижня окупанти засудили працівницю Запорізької АЕС та посилили тиск на шкільних вчителів та учнів щодо перевірок на лояльність до “влади”.
Головні тези:
- Окупанти Росії підсилюють тиск на жителів ТОТ України, засуджуючи та перевіряючи працівників, учителів та учнів.
- Цей тиск включає фабрикацію справ, перевірки на лояльність до окупаційної влади та спроби русифікації та примусової інтеграції.
- Активісти руху «Жовта Стрічка» документують порушення прав людини та спрямовують увагу світової спільноти на жахливі методи російських окупантів.
Росія робить життя українців на ТОТ нестерпним
Росія посилює тиск на жителів ТОТ України.
Окупанти засудили працівницю ЗАЕС до 15 років ув’язнення.
56-річній працівниці Запорізької АЕС Наталії Шульзі винесли вирок, звинувативши її у «замаху на диверсію». Жінку засудили до 15 років ув’язнення та оштрафували на 500 тисяч рублів.
Що стало «доказами»? Росіяни сфабрикували відео та під тиском змусили її «зізнатися».
Окупанти жорстко перевіряють учителів, бо школярі залишаються проукраїнськими. Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що в окупованих містах Запорізької області — Енергодарі, Мелітополі та Бердянську — окупаційна адміністрація видала нову вказівку директорам шкіл: повторно перевірити всіх учителів і виявити тих, хто може бути нелояльним до нової влади.
Останні перевірки показали, що більшість учнів так чи інакше дотримуються антиросійських поглядів. Попри всі спроби нав’язати російську програму, діти відмовляються приймати пропаганду та уникають участі в заходах окупантів.
Російські загарбники запускають новий механізм репресій проти українців — у Донецьку створили структуру, яка шукатиме тих, хто не визнає окупацію. Цей орган діятиме при «раді» із захисту так званих «традиційних російських цінностей». Кремль запустив план примусової «інтеграції» на 2025-2026 роки, який насправді є етнічною зачисткою та насильницькою русифікацією, кажуть в Центрі національного спротиву.
У селах на окупованій частині Херсонщини російські військові скуповують продукти з місцевих магазинів, залишаючи полиці порожніми. Мешканці змушені їхати по харчі до міст, розташованих за 30 км, бо в селі вже нічого не купиш. Це особливо критично для старших людей. Про це повідомляють активісти руху «Жовта стрічка».
Також окупанти збирають молодь на тимчасово окупованих територіях, щоб зробити з неї пропагандистів під виглядом «воєнних кореспондентів». Росіяни обіцяють молодим людям щедре фінансування та безпеку.
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