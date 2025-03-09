Російські окупанти посилюють терор проти жителів ТОТ — що відомо

Росія посилює тиск на жителів ТОТ України.

56-річній працівниці Запорізької АЕС Наталії Шульзі винесли вирок, звинувативши її у «замаху на диверсію». Жінку засудили до 15 років ув’язнення та оштрафували на 500 тисяч рублів.

Що стало «доказами»? Росіяни сфабрикували відео та під тиском змусили її «зізнатися».

Це не перший випадок фабрикації справ проти працівників ЗАЕС. У жовтні 2024 року окупанти звинуватили ще трьох співробітників у «шпигунстві» та «тероризмі».

Окупанти жорстко перевіряють учителів, бо школярі залишаються проукраїнськими. Активісти руху «Жовта Стрічка» повідомляють, що в окупованих містах Запорізької області — Енергодарі, Мелітополі та Бердянську — окупаційна адміністрація видала нову вказівку директорам шкіл: повторно перевірити всіх учителів і виявити тих, хто може бути нелояльним до нової влади.

Останні перевірки показали, що більшість учнів так чи інакше дотримуються антиросійських поглядів. Попри всі спроби нав’язати російську програму, діти відмовляються приймати пропаганду та уникають участі в заходах окупантів.

Російські загарбники запускають новий механізм репресій проти українців — у Донецьку створили структуру, яка шукатиме тих, хто не визнає окупацію. Цей орган діятиме при «раді» із захисту так званих «традиційних російських цінностей». Кремль запустив план примусової «інтеграції» на 2025-2026 роки, який насправді є етнічною зачисткою та насильницькою русифікацією, кажуть в Центрі національного спротиву.

У селах на окупованій частині Херсонщини російські військові скуповують продукти з місцевих магазинів, залишаючи полиці порожніми. Мешканці змушені їхати по харчі до міст, розташованих за 30 км, бо в селі вже нічого не купиш. Це особливо критично для старших людей. Про це повідомляють активісти руху «Жовта стрічка».