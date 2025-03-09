Российские захватчики осуждают и проверяют людей, делая их жизнь на временно оккупированных территориях невыносимой. На этой неделе оккупанты осудили работницу Запорожской АЭС и усилили давление на школьных учителей и учеников относительно проверок на лояльность к власти.
Главные тезисы
- Российские оккупанты усиливают давление на жителей временно оккупированных территорий, фабрикуя дела и проверяя на лояльность к власти.
- Активисты движения «Желтая Лента» документируют нарушения прав человека и привлекают внимание мирового сообщества к ужасающим методам оккупантов.
- Российские захватчики запускают новые механизмы репрессий, включая поиск нелояльных к российской власти и попытки русификации населения.
Россия делает жизнь украинцев на ВОТ невыносимой
Россия усиливает давление на жителей ТОТ Украины.
оккупанты приговорили работницу ЗАЭС к 15 годам заключения.
56-летней работнице Запорожской АЭС Наталье Шульге вынесли приговор, обвинив ее в «покушении на диверсию». Женщину приговорили к 15 годам тюрьмы и оштрафовали на 500 тысяч рублей.
Что стало «уликами»? Россияне сфабриковали видео и под давлением заставили его «признаться».
оккупанты жестко проверяют учителей, потому что школьники остаются проукраинскими. Активисты движения Желтая Лента сообщают, что в оккупированных городах Запорожской области — Энергодаре, Мелитополе и Бердянске — оккупационная администрация издала новое указание директорам школ: повторно проверить всех учителей и выявить тех, кто может быть нелояльным к новой власти.
Последние проверки показали, что большинство учащихся так или иначе придерживаются антироссийских взглядов. При всех попытках навязать российскую программу дети отказываются принимать пропаганду и избегают участия в мероприятиях оккупантов.
Российские захватчики запускают новый механизм репрессий против украинцев — в Донецке создали структуру, которая будет искать тех, кто не признает оккупацию. Этот орган будет действовать при совете по защите так называемых традиционных российских ценностей. Кремль запустил план принудительной «интеграции» на 2025-2026 годы, на самом деле этническую зачистку и насильственную русификацию, говорят в Центре национального сопротивления.
В селах на оккупированной части Херсона российские военные скупают продукты из местных магазинов, оставляя полки пустыми. Жители вынуждены ехать за едой в города, расположенные в 30 км, потому что в селе уже ничего не купишь. Это особенно критично для пожилых людей. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента".
Также кафиры собирают молодежь на временно оккупированных территориях, чтобы сделать из нее пропагандистов под видом «военных корреспондентов». Россияне обещают молодым людям обильное финансирование и безопасность.
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