Российские оккупанты усиливают террор против жителей ВОТ — что известно

Россия усиливает давление на жителей ТОТ Украины.

56-летней работнице Запорожской АЭС Наталье Шульге вынесли приговор, обвинив ее в «покушении на диверсию». Женщину приговорили к 15 годам тюрьмы и оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Что стало «уликами»? Россияне сфабриковали видео и под давлением заставили его «признаться».

Это не первый случай фабрикации дел против работников ЗАЭС. В октябре 2024 года оккупанты обвинили еще троих сотрудников в «шпионаже» и «терроризме».

оккупанты жестко проверяют учителей, потому что школьники остаются проукраинскими. Активисты движения Желтая Лента сообщают, что в оккупированных городах Запорожской области — Энергодаре, Мелитополе и Бердянске — оккупационная администрация издала новое указание директорам школ: повторно проверить всех учителей и выявить тех, кто может быть нелояльным к новой власти.

Последние проверки показали, что большинство учащихся так или иначе придерживаются антироссийских взглядов. При всех попытках навязать российскую программу дети отказываются принимать пропаганду и избегают участия в мероприятиях оккупантов.

Российские захватчики запускают новый механизм репрессий против украинцев — в Донецке создали структуру, которая будет искать тех, кто не признает оккупацию. Этот орган будет действовать при совете по защите так называемых традиционных российских ценностей. Кремль запустил план принудительной «интеграции» на 2025-2026 годы, на самом деле этническую зачистку и насильственную русификацию, говорят в Центре национального сопротивления.

В селах на оккупированной части Херсона российские военные скупают продукты из местных магазинов, оставляя полки пустыми. Жители вынуждены ехать за едой в города, расположенные в 30 км, потому что в селе уже ничего не купишь. Это особенно критично для пожилых людей. Об этом сообщают активисты движения "Желтая лента".