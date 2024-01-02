Російські олігархи заробили десятки мільярдів доларів протягом 2023

Згідно з даними видання Bloomberg Billionaires Index, статки найбагатших людей Росії зросли на понад 50 мільярдів доларів протягом минулого року.

Оточення Путіна продовжує багатіти попри війну та санкції

Найбільше вдалося збагатитися засновнику "Лукойлу" Вагіту Алекперову.

За словами західних аналітиків, йдеться про майже 10 мільярдів доларів.

Загалом рейтинг олігархів РФ виглядає так:

засновник "Лукойлу" Вагіт Алекперов - + 9,29 млрд дол (всього 24,7 млрд дол);

співзасновник компаній "Єврохім" та СУЕК Андрій Мельниченко — +5,67 дол млрд (загалом 17,42 млрд дол);

засновник НЛМК Владімір Лісін - + 4,08 млрд дол (всього 23,9 млрд дол);

колишній віце-президент "Лукойлу" Леонід Федун - +3,91 млрд дол (загалом 9,78 млрд дол);

голова НОВАТЕКу Леонід Міхельсон - + 2,83 млрд дол (всього 27,5 млрд дол).

Як вдалося дізнатися журналістам, наймасштабніших збитків зазнав основний акціонер "Акрона" В'ячеслав Кантор — він втратив 149 млн дол у 2023 році.

Окрім того, наголошується, що найзаможнішим росіянином досі залишається власник "Норнікелю" олігарх Владімір Потанін, його статки зросли на 2,5 млрд дол, до 31,1 млрд дол.

Жоден росіянин не потрапив у топ-10 найбагатших людей планети у 2023 році:

Фото: скриншот

Ілон Маск залишається найбагатшою людиною планети у 2023

Скандальний американський бізнесмен Ілон Маск, який відомий своєю проросійською позицією, знову очолив рейтинг мільярдерів, який опублікувала агенція Bloomberg.

Варто зазначити, що протягом минулого року його статки значно зросли й наразі становлять 229 млрд дол.

Друге місце у списку посідає французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 млрд дол.

На третьому місці рейтингу - засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 177 млрд дол.