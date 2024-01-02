Российские олигархи заработали десятки миллиардов долларов в течение 2023 года

Согласно данным издания Bloomberg Billionaires Index, состояние самых богатых людей России выросло более чем на 50 миллиардов долларов в течение прошлого года.

Окружение Путина продолжает богатеть, несмотря на войну и санкции

Больше всего удалось обогатиться основателю "Лукойла" Вагиту Алекперову.

По словам западных аналитиков, речь идет о почти 10 миллиардах долларов.

В общем, рейтинг олигархов РФ выглядит так:

основатель "Лукойла" Вагит Алекперов - + 9,29 млрд долл. (всего 24,7 млрд долл.);

соучредитель компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко - +5,67 долл. млрд (в общей сложности 17,42 млрд долл.);

основатель НЛМК Владимир Лисин – + 4,08 млрд долл. (всего 23,9 млрд долл.);

бывший вице-президент "Лукойла" Леонид Федун - +3,91 млрд долл. (в общей сложности 9,78 млрд долл.);

глава НОВАТЕКа Леонид Михельсон – + 2,83 млрд долл. (всего 27,5 млрд долл.).

Как удалось узнать журналистам, самый масштабный ущерб понес основной акционер "Акрона" Вячеслав Кантор — он потерял 149 млн долл в 2023 году.

Кроме того, указано, что самым богатым россиянином до сих пор остается владелец "Норникеля" олигарх Владимир Потанин, его состояние выросло на 2,5 млрд долл., до 31,1 млрд долл.

Ни один россиянин не попал в топ-10 самых богатых людей планеты в 2023 году:

Фото: скриншот

Илон Маск остается самым богатым человеком планеты в 2023 году

Скандальный американский бизнесмен Илон Маск, известный своей пророссийской позицией, снова возглавил рейтинг миллиардеров, опубликованный агентством Bloomberg.

Стоит отметить, что в течение прошлого года его состояние значительно выросло и сейчас составляет 229 млрд дол.

Второе место в списке занимает французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет в компании LVMH, с 179 млрд дол.

На третьем месте рейтинга - основатель и бывший гендиректор Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 177 млрд дол.