За інформацією засновника проєкту Gulagu net, у російському СІЗО-1 на території Ростовської області систематично та масово б'ють українських військовополонених та ув'язнених мусульман.

Що відомо про знущання та тортури над українськими військовополоненими в СІЗО в Ростовській області

Зазначається, що 16 червня мала місце надзвичайна подія, коли були захоплені 2 наглядачі та здійснено вбивство 6 ув’язнених російськими спецназівцями.

У СІЗО-1 почалися масові обшуки і за вказівкою генералів ФСВП і ФСБ "колективне покарання" тих, кого утримують у слідчому ізоляторі, - підкреслюється у повідомленні. Поширити

Правозахисники наголошують, що внаслідок свавілля, тортур і жорстокосі постраждало вже понад 100 осіб, з яких переважна більшість українські військовополонені та ув’язнені російські мусульмани.

Понад 2 доби ті, хто проїжджав повз СІЗО-1, чули крики про допомогу і стогони від болю, а на гарячу лінію Gulagu net надійшла рекордна кількість звернень від працівників різних офіційних організацій, які розповіли, що їх примушують брати участь у каральній спецоперації, яка виходить за межі їхніх повноважень та рамки закону, - підкреслюють правозахисники. Поширити

Що відомо про жахи поводження з ув’язненими в СІЗО-1

За їхньою інформацією, 17 червня до СІЗО запустили спецназ і СОБР, які відповідно до команди генералів, вривались у камери до ув'язнених і насильно голили чоловіків з бородами, принижуючи їх, завдаючі ударів ногами, а також застосовуючи електрошокери.

У постраждалих великі гематоми, у деяких вибиті зуби, зламані ребра, є закриті черепно-мозкові травми, за останні 3 доби ще щонайменше двоє людей загинули в СІЗО-1 - нібито суїцид і нібито помилка медперсоналу при тому, що щонайменше двом насильно вводили галоперидол і застосовували методи каральної психіатрії, - зазначають правозахисники. Поширити

Також повідомляють, що під час обшукових заходів із більшої частини камер СІЗО забрали холодильники, ТБ і вентилятори, при тому що на вулиці стоїть спека до +35С, а на сонячному боці СІЗО в камерах температура піднімається до понад +40С за несправної вентиляції.

Усе це призводить до мук у переповнених камерах в умовах стресу і каральних акцій спецназу.