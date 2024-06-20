За інформацією засновника проєкту Gulagu net, у російському СІЗО-1 на території Ростовської області систематично та масово б'ють українських військовополонених та ув'язнених мусульман.
Головні тези:
- У російському СІЗО-1 на території Ростовської області систематично б'ють українських військовополонених та ув'язнених мусульман.
- За даними правозахисників, понад 100 осіб потерпіло від свавілля, тортур та жорстоких дій, що відбуваються в СІЗО-1, більшість з яких є українськими військовополоненими та російськими мусульманами.
- Унаслідок жахливого поводження з в'язнями в СІЗО-1 вже зафіксовано двоє загиблих, а також постраждали кілька осіб, отримавши важкі травми.
- Заборона використання холодильників, ТБ та вентиляторів під час спеки до +35°C призводить до мук та стресу серед ув'язнених, що може призвести до громадянської війни
- Правозахисники попереджають про можливі наслідки такого жорстокого та нелюдського поводження з ув'язненими, що може загрожувати стабільності в Росії.
Що відомо про знущання та тортури над українськими військовополоненими в СІЗО в Ростовській області
Зазначається, що 16 червня мала місце надзвичайна подія, коли були захоплені 2 наглядачі та здійснено вбивство 6 ув’язнених російськими спецназівцями.
Правозахисники наголошують, що внаслідок свавілля, тортур і жорстокосі постраждало вже понад 100 осіб, з яких переважна більшість українські військовополонені та ув’язнені російські мусульмани.
Що відомо про жахи поводження з ув’язненими в СІЗО-1
За їхньою інформацією, 17 червня до СІЗО запустили спецназ і СОБР, які відповідно до команди генералів, вривались у камери до ув'язнених і насильно голили чоловіків з бородами, принижуючи їх, завдаючі ударів ногами, а також застосовуючи електрошокери.
Також повідомляють, що під час обшукових заходів із більшої частини камер СІЗО забрали холодильники, ТБ і вентилятори, при тому що на вулиці стоїть спека до +35С, а на сонячному боці СІЗО в камерах температура піднімається до понад +40С за несправної вентиляції.
Усе це призводить до мук у переповнених камерах в умовах стресу і каральних акцій спецназу.
У Gulagu net заявили, що подібне може призвести до початку громадянської війни в Росії.
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