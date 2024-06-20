По информации основателя проекта Gulagu net, в российском СИЗО-1 на территории Ростовской области систематически и массово избивают украинских военнопленных и заключенных мусульман.

Что известно об издевательствах и пытках над украинскими военнопленными в СИЗО в Ростовской области

Отмечается , что 16 июня имело место чрезвычайное событие, когда были захвачены 2 надсмотрщика и совершено убийство 6 заключенных российскими спецназовцами.

В СИЗО-1 начались массовые обыски и по указанию генералов ФСИН и ФСБ "коллективное наказание" тех, кто находится в следственном изоляторе, - подчеркивается в сообщении. Поделиться

Правозащитники отмечают, что в результате произвола, пыток и жестокости пострадали уже более 100 человек, из которых подавляющее большинство украинские военнопленные и заключенные российские мусульмане.

Более двух суток те, кто проезжал мимо СИЗО-1, слышали крики о помощи и стонах от боли, а на горячую линию Gulagu net поступило рекордное количество обращений от работников различных официальных организаций, которые рассказали, что их заставляют участвовать в карательной спецоперации, которая выходит за пределы их полномочий и рамки закона, – подчеркивают правозащитники. Поделиться

Что известно об ужасах обращения с заключенными в СИЗО-1

По их информации, 17 июня в СИЗО запустили спецназ и СОБР, которые согласно команде генералов, врывались в камеры к заключенным и насильно брили мужчин с бородами, унижая их, нанося удары ногами, а также применяя электрошокеры.

У пострадавших большие гематомы, у некоторых выбитые зубы, сломанные ребра, есть закрытые черепно-мозговые травмы, за последние 3 суток еще по меньшей мере два человека погибли в СИЗО-1 - якобы суицид и якобы ошибка медперсонала при том, что по меньшей мере двоим насильно вводили галоперы применяли методы карательной психиатрии, – отмечают правозащитники. Поделиться

Также сообщают, что во время обыскных мероприятий по большей части камер СИЗО забрали холодильники, ТВ и вентиляторы, при том что на улице стоит жара до +35С, а на солнечной стороне СИЗО в камерах температура поднимается до +40С при неисправной вентиляции.

Все это приводит к мучениям в переполненных камерах в условиях стресса и карательных акций спецназа.