Российские правозащитники заявляют об избиении украинских военнопленных в СИЗО
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Проиcшествия
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Российские правозащитники заявляют об избиении украинских военнопленных в СИЗО

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Источник:  online.ua

По информации основателя проекта Gulagu net, в российском СИЗО-1 на территории Ростовской области систематически и массово избивают украинских военнопленных и заключенных мусульман.

Главные тезисы

  • Более 100 человек пострадали от произвола, пыток и жестоких действий в российском СИЗО-1, большинство из них - украинские военнопленные и российские мусульмане.
  • Запрет использования холодильников, телевизоров и вентиляторов в условиях жары до +35°C приводит к мучениям и стрессам среди заключенных, угрожая стабильности в России.
  • Следственные действия в СИЗО-1 привели к массовым обыскам, коллективному наказанию и жестокому обращению с заключенными, что вызвало опасения правозащитников о возможном начале гражданской войны.
  • В СИЗО проводились насильственные меры, включая бритье мужчин, удары ногами и применение электрошокеров, что привело к серьезным травмам и даже к смерти заключенных.
  • Издевательства и пытки над украинскими военнопленными в СИЗО-1 в Ростовской области вызывают широкий резонанс и поднимают вопросы о соблюдении прав заключенных и обеспечении их безопасности.

Что известно об издевательствах и пытках над украинскими военнопленными в СИЗО в Ростовской области

Отмечается , что 16 июня имело место чрезвычайное событие, когда были захвачены 2 надсмотрщика и совершено убийство 6 заключенных российскими спецназовцами.

В СИЗО-1 начались массовые обыски и по указанию генералов ФСИН и ФСБ "коллективное наказание" тех, кто находится в следственном изоляторе, - подчеркивается в сообщении.

Правозащитники отмечают, что в результате произвола, пыток и жестокости пострадали уже более 100 человек, из которых подавляющее большинство украинские военнопленные и заключенные российские мусульмане.

Более двух суток те, кто проезжал мимо СИЗО-1, слышали крики о помощи и стонах от боли, а на горячую линию Gulagu net поступило рекордное количество обращений от работников различных официальных организаций, которые рассказали, что их заставляют участвовать в карательной спецоперации, которая выходит за пределы их полномочий и рамки закона, – подчеркивают правозащитники.

Что известно об ужасах обращения с заключенными в СИЗО-1

По их информации, 17 июня в СИЗО запустили спецназ и СОБР, которые согласно команде генералов, врывались в камеры к заключенным и насильно брили мужчин с бородами, унижая их, нанося удары ногами, а также применяя электрошокеры.

У пострадавших большие гематомы, у некоторых выбитые зубы, сломанные ребра, есть закрытые черепно-мозговые травмы, за последние 3 суток еще по меньшей мере два человека погибли в СИЗО-1 - якобы суицид и якобы ошибка медперсонала при том, что по меньшей мере двоим насильно вводили галоперы применяли методы карательной психиатрии, – отмечают правозащитники.

Также сообщают, что во время обыскных мероприятий по большей части камер СИЗО забрали холодильники, ТВ и вентиляторы, при том что на улице стоит жара до +35С, а на солнечной стороне СИЗО в камерах температура поднимается до +40С при неисправной вентиляции.

Все это приводит к мучениям в переполненных камерах в условиях стресса и карательных акций спецназа.

В Gulagu net заявили, что подобное может привести к началу гражданской войны в России.

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