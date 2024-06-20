По информации основателя проекта Gulagu net, в российском СИЗО-1 на территории Ростовской области систематически и массово избивают украинских военнопленных и заключенных мусульман.
Главные тезисы
- Более 100 человек пострадали от произвола, пыток и жестоких действий в российском СИЗО-1, большинство из них - украинские военнопленные и российские мусульмане.
- Запрет использования холодильников, телевизоров и вентиляторов в условиях жары до +35°C приводит к мучениям и стрессам среди заключенных, угрожая стабильности в России.
- Следственные действия в СИЗО-1 привели к массовым обыскам, коллективному наказанию и жестокому обращению с заключенными, что вызвало опасения правозащитников о возможном начале гражданской войны.
- В СИЗО проводились насильственные меры, включая бритье мужчин, удары ногами и применение электрошокеров, что привело к серьезным травмам и даже к смерти заключенных.
- Издевательства и пытки над украинскими военнопленными в СИЗО-1 в Ростовской области вызывают широкий резонанс и поднимают вопросы о соблюдении прав заключенных и обеспечении их безопасности.
Что известно об издевательствах и пытках над украинскими военнопленными в СИЗО в Ростовской области
Отмечается , что 16 июня имело место чрезвычайное событие, когда были захвачены 2 надсмотрщика и совершено убийство 6 заключенных российскими спецназовцами.
Правозащитники отмечают, что в результате произвола, пыток и жестокости пострадали уже более 100 человек, из которых подавляющее большинство украинские военнопленные и заключенные российские мусульмане.
Что известно об ужасах обращения с заключенными в СИЗО-1
По их информации, 17 июня в СИЗО запустили спецназ и СОБР, которые согласно команде генералов, врывались в камеры к заключенным и насильно брили мужчин с бородами, унижая их, нанося удары ногами, а также применяя электрошокеры.
Также сообщают, что во время обыскных мероприятий по большей части камер СИЗО забрали холодильники, ТВ и вентиляторы, при том что на улице стоит жара до +35С, а на солнечной стороне СИЗО в камерах температура поднимается до +40С при неисправной вентиляции.
Все это приводит к мучениям в переполненных камерах в условиях стресса и карательных акций спецназа.
В Gulagu net заявили, что подобное может привести к началу гражданской войны в России.
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