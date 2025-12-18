Російські прикордонники перетнули контрольну лінію на межі з Естонією — що відомо

Міністерство закордонних справ Естонії викличе тимчасового повіреного у справах Росії через перетин прикордонниками цієї країни контрольної лінії на кордоні на річці Нарва.

Російські військові порушили кордон з Естонією

Троє чоловіків у формі, що прибули на Васкнарвський мол на річці Нарва на судні на повітряній подушці близько 10 ранку в середу, залишили місце до того прибуття представників естонської влади, розповів міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро.

Судно зупинилося, з нього вийшли троє прикордонників, котрі пересувалися пішки по молу. Вони перетнули контрольну лінію у напрямку з Росії до Естонії і потім повернулися на бік молу, що знаходиться на російському березі. Далі прикордонники повернулися до свого судна і на ньому вирушили до російського берега.

Керівник прикордонного бюро Ідаської префектури Еерік Пургель повідомив, що на прикордонний інцидент відреагували кілька патрулів естонської прикордонної охорони. Ідаська префектура також посилила патрулювання, щоб бути готовим до реагування на можливі додаткові інциденти.

18 грудня заплановано зустріч представників прикордонних служб для отримання розʼяснень від РФ з приводу перетину кордону. Міністерство закордонних справ викличе тимчасового повіреного у справах посольства Росії. Поширити

Естонія вже розпочала встановлення перших із 600 бетонних бункерів уздовж свого південно-східного кордону з Росією у межах проєкту трьох балтійських країн зі створення «Балтійської лінії оборони».