Российские пограничники пересекли контрольную линию на границе с Эстонией — что известно

Министерство иностранных дел Эстонии вызовет временного поверенного в делах России из-за пересечения пограничниками этой страны контрольной линии на границе на реке Нарва.
Главные тезисы
- Российские пограничники пересекли контрольную линию на границе с Эстонией, вызвав реакцию со стороны эстонских властей.
- Эстония приступила к установке бетонных бункеров вдоль границы с Россией в рамках проекта «Балтийская линия обороны».
- Власти Эстонии вызовут временного поверенного в делах России для разъяснений по пересечению границы и ожидают встречи с представителями пограничных служб.
Российские военные нарушили границу с Эстонией
Трое мужчин в форме, прибывшие на Васкнарвский мол на реке Нарва на судне на воздушной подушке около 10 утра в среду, покинули место до прибытия представителей эстонских властей, рассказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.
Судно остановилось, из него вышли трое пограничников, передвигавшихся пешком по молу. Они пересекли контрольную линию в направлении России в Эстонию и затем повернулись на сторону мола, находящегося на российском берегу. Дальше пограничники вернулись к своему судну и на нем отправились к русскому берегу.
Руководитель пограничного бюро Идашской префектуры Ээрик Пургель сообщил, что на пограничный инцидент отреагировали несколько патрулей эстонской пограничной охраны. Идашская префектура также усилила патрулирование, чтобы быть готовым к реагированию на возможные дополнительные инциденты.
Эстония уже приступила к установке первых из 600 бетонных бункеров вдоль своей юго-восточной границы с Россией в рамках проекта трех балтийских стран по созданию «Балтийской линии обороны».
